Svitdivaniv – лучшие модели диванов по отличным ценам

Приобретение диванов под любые цели заранее требует анализа огромного количества факторов и моментов. Тем более не каждый производитель дает гарантию качества и стабильности своей продукции. Следует обращаться к проверенным интернет-магазинам и ярким примером является компания Svitdivaniv, где на выбор есть немалое количество решений.

Представлен большой диапазон диванов от небольших моделей для детей до огромных конструкций для ночного сна. При определении критерий и правильном отборе удастся диваны дешево купить, анализируя каждую модель по фотографии. Кроме того есть описание и характеристики, а дополнительную информацию можно уточнить у консультантов интернет-магазина.

Механизм трансформации

Чуть ли не основной фактор, который учитывается во время выбора диванов. В сложенном виде он является отличным местом для размещения постояльцев и гостей, но в разложенном состоянии он превращается в площадку для отдыха и ночного сна. Вариантов трансформации несколько:

• книжка;

• аккордеон;

• еврокнижка;

• пума;

• дельфин;

• телескоп;

• раскладушка;

• выкатной;

• поворотный.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, подходит под разные условия эксплуатации и габаритные размеры помещений. Золотой серединой считается еврокнижка, как наиболее универсальный и простой вариант.

Как защитить купленный диван?

Продлить срок службы мягкой мебели достаточно просто. Первым делом рекомендуется купить защитный чехол. Есть как готовые модели, так и те, которые шьются на заказ. Цена зависит от габаритов, сложности чехла и используемых материалов.

Дополнительная обивка – отличная альтернатива чехлу. Для получения точных размеров рекомендуется пригласить замерщика. Третий оптимальный вариант – использование декоративной простыни, чтобы укрывать диван и тем самым защищать его.

Особенности покупки диванов

Интернет-магазин Svitdivaniv – отличное место, где есть большое количество диванов на выбор. Кроме того каталог включает корпусную мебель, кровати и специализированную мебель в детские комнаты. Списки предложений формируются исключительно проверенными и лучшими украинскими производителями. В основе производства используются современные технологии и высококачественное сырье. Все предложения соответствуют стандартам безопасности и надежности. При правильном использовании мебель прослужит не один год и будет радовать постояльцев.