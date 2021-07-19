Стол кухонный в интерьере

Создание интерьера – задача непростая, требующая знаний в дизайнерском деле. Чтобы кухня была не только красивой, но и функциональной, придерживаются некоторых правил, учитывают ряд факторов (количество членов семьи, размеры помещения, сферу применения).
Стол на кухню-крохотульку
Центром кухни является стол, независимо от того, какую функциональную задачу он выполняет. В помещении маленького размера он, соответственно, и обеденная зона, и дополнительная рабочая. Места мало – задач много. На помощь приходят трансформеры – модели с дополнительной столешницей. Удобные, комфортные, эргономичные, современные, популярные. В сложенном состоянии занимают минимум места, служат для приёма пищи 2-4 человек. Стоит его только разложить – мебельное чудо превращается в полноценный обеденный стол для большого количества гостей.
Внимание! Обеденный стол!
Цвет, форма – не столь важны. Главное – прочность столешницы, основания. Для последнего идеальным выбором будет металл или дерево. Среди столешниц выбор поразнообразнее:
• Пластик;
• Дерево;
• Стекло;
• Камень;
• Металл;
•ДСП;
• МДФ.
Пластиковые столы быстро теряют внешний вид, сильно подвержены механическим повреждениям, боятся абразивных моющих средств.
Слабое место деревянных – забивание грязи в мелкие трещинки, уязвимость перед влагой.
Стекло на кухне – не практично. Резкие перепады температуры нежелательны, точечные удары – опасны.
Искусственный камень – оригинально, красиво, требует специального ухода
Стол из металла – надёжно, прочно, дорого.
ДСП и МДФ – оптимально, бюджетно.
Большая кухня – большие возможности
Помещение большого размера – свобода для творчества. Любой размер, различная форма. С точки зрения эргономичности лучше остановиться на овальном, прямоугольном. Габариты стола необходимо согласовывать с количеством людей, сидящими за ним. Для комфорта одному нужно около 70 см. Покупать желательно стол с запасом посадочных мест (на 2-3 человека больше).
Где купить стол кухонный?
Табуретка.юа – интернет-магазин с огромным выбором обеденных столов на любой вкус: круглые, квадратные, раздвижные, трансформеры, громоздкие, невесомые, традиционные, нестандартные. Приятные цены, простые способы оплаты, гарантированное качество ждут Вас.
Комментарии