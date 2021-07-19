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понедельник, 19 июля 2021 12:44

Стол кухонный в интерьере

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Создание интерьера – задача непростая, требующая знаний в дизайнерском деле. Чтобы кухня была не только красивой, но и функциональной, придерживаются некоторых правил, учитывают ряд факторов (количество членов семьи, размеры помещения, сферу применения).

  Табуретка.юа – интернет-магазин с огромным выбором обеденных столов
Табуретка.юа – интернет-магазин с огромным выбором обеденных столов

Стол на кухню-крохотульку

Центром кухни является стол, независимо от того, какую функциональную задачу он выполняет. В помещении маленького размера он, соответственно, и обеденная зона, и дополнительная рабочая. Места мало – задач много. На помощь приходят трансформеры – модели с дополнительной столешницей. Удобные, комфортные, эргономичные, современные, популярные. В сложенном состоянии занимают минимум места, служат для приёма пищи 2-4 человек. Стоит его только разложить – мебельное чудо превращается в полноценный обеденный стол для большого количества гостей.

Внимание! Обеденный стол!

Цвет, форма – не столь важны. Главное – прочность столешницы, основания. Для последнего идеальным выбором будет металл или дерево. Среди столешниц выбор поразнообразнее:

• Пластик;
• Дерево;
• Стекло;
• Камень;
• Металл;
•ДСП;
• МДФ.

  Табуретка.юа – интернет-магазин с огромным выбором обеденных столов
Табуретка.юа – интернет-магазин с огромным выбором обеденных столов

Пластиковые столы быстро теряют внешний вид, сильно подвержены механическим повреждениям, боятся абразивных моющих средств.

Слабое место деревянных – забивание грязи в мелкие трещинки, уязвимость перед влагой.

Стекло на кухне – не практично. Резкие перепады температуры нежелательны, точечные удары – опасны.

Искусственный камень – оригинально, красиво, требует специального ухода

Стол из металла – надёжно, прочно, дорого.

ДСП и МДФ – оптимально, бюджетно.

  Табуретка.юа – интернет-магазин с огромным выбором обеденных столов
Табуретка.юа – интернет-магазин с огромным выбором обеденных столов

Большая кухня – большие возможности

Помещение большого размера – свобода для творчества. Любой размер, различная форма. С точки зрения эргономичности лучше остановиться на овальном, прямоугольном. Габариты стола необходимо согласовывать с количеством людей, сидящими за ним. Для комфорта одному нужно около 70 см. Покупать желательно стол с запасом посадочных мест (на 2-3 человека больше).

Где купить стол кухонный?

Табуретка.юа – интернет-магазин с огромным выбором обеденных столов на любой вкус: круглые, квадратные, раздвижные, трансформеры, громоздкие, невесомые, традиционные, нестандартные. Приятные цены, простые способы оплаты, гарантированное качество ждут Вас.

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