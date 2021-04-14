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среда, 14 апреля 2021 18:10

Стиральные машины Electrolux, которые можно установить на небольшой кухне: 2 варианта на выбор

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Стиральные машины Electrolux, которые можно установить на небольшой кухне: 2 варианта на выбор
Ширина прибора 54 см, барабан рассчитан на 8 кг загрузки.

В небольших квартирах всегда возникает вопрос, куда установить крупную бытовую технику, особенно стиральную машину. В маленьких санузлах места габаритной стиралке нет, поэтому чаще всего ее ставят на кухне. Но и там есть ограничение пространства.

Производитель Electrolux позаботился о клиентах, проживающих на небольшой жилплощади. В линейке бренда есть два вида компактных стиралок, которым найдется место в малосемейке или хрущевке.

Встроенная машина

Так, встраиваемая стиральная машина EW6S4R04W позволяет установить ее под стандартную столешницу на кухне. Ширина прибора 54 см, поэтому барабан в ней довольно вместительный - рассчитан на 8 кг загрузки. Прибор работает тихо, а закрывающая передняя дверца "под фасад" кухонного гарнитура не выбивается из общего интерьера миниатюрной кухни.

Во встроенной машине есть все функции, как и в отдельностоящей, в том числе Time Manager, обработка паром SteamCare и автоматический подбор цикла для экономии воды и электроэнергии.

Компактные (узкие) модели

Тем, у кого пространство кухни максимально ограничено, подойдут узкие стиральные машины Electrolux. Самая компактная в линейке - модель EW6S4R04W с фронтальной загрузкой. Ее глубина всего 37 см, что позволяет поставить прибор у стены на кухне, где машина стандартных размеров просто не поместится.

Выбирая компактный дизайн, придется пожертвовать вместительностью барабана. Здесь он рассчитан на 4 кг белья. При этом в машине есть все необходимые программы стирки, а также инновационный режим обработки паром.

В узкой модели EW6S226SUI, шириной 41 см, вместительность уже 6 кг. Так что вы вполне можете приобрести полноценную стиралку, сильно не жертвуя пространством на кухне.

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