Стильная и модная зима: что носить?

Что носить зимой, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть? Чем дополнить свой зимний гардероб? Сегодня расскажем на какие вещи стоит обратить внимание на vovk.com для сезона зима 20-21 и чем разнообразить свои луки.

Верхняя одежда.

Женская зимняя одежда точно может быть красивой и стильной. Конечно, первое на что следует обратить внимание при формировании гардероба для зимы – это верхняя одежда. Первое место среди таких вещей уже давно отдают пуховику. Такая длинная куртка удобная, теплая и сочетается с большим количеством одежды: платьями, юбками или брюками с тонкими блузками или водолазками. На пике популярности сегодня оверсайз модели или пуховики-одеяла светлых оттенков.

Еще один теплый вариант для зимы – дубленка "авиатор", чем-то напоминающая косуху. Такая верхняя одежда прекрасно смотрится с любимыми скинни или с длинной в пол юбкой.

Классическое женское пальто из сезона в сезон не сдает свои позиции и считается стильным элементом одежды, который должен быть в гардеробе каждой девушки. Лучшей моделью этой зимой стилисты считают плюшевое пальто. Выбирайте длину до колена если хотите надевать его с облегающими брюками и ботфортами, миди же прекрасно подойдут для зауженных брюк и ботильонов. Лучше остановить свой выбор на бежевых и светлых оттенках или палитре коричневого.

Теплые вязаные вещи

Эта модная зима не может обойтись и без основных вещей для холодов – свитера и платья. Сейчас в тренде многослойность, а это значит, что вы прекрасно можете соединять эти две вещи и создавать неповторимые стильные образы. Наденьте мягкий тонкий гольф под любимый сарафан или платье с V-образным вырезом. А теперь попробуйте наоборот – нежное платье-комбинацию, поверх которого будет надет объемный свитер крупной вязки. Обещаем, такой лук точно привлечет к себе внимание.

Что еще добавить в свой гардероб?

Чтобы составлять красивые и разные образы на каждый день, в зимнем гардеробе у каждой модницы в этом сезоне еще обязательно должны быть широкие брюки, джинсы скини, юбка из эко-кожи, несколько блуз с рубашками и классический брючный костюм. Так вы с легкостью сможете комбинировать эти вещи друг с другом.

Не забываем о деталях

Не забудьте и об аксессуарах, которые дополнят образ. Первое, что нужно этой зимой – шапка, снуд или шарф. Такие вещи помогут не только хорошо выглядеть, но и позаботятся о вашем здоровье, так как не дадут замерзнуть. А еще дополнительно добавьте в свой гардероб теплые варежки и стильные перчатки.

Пусть эта зима будет стильной и комфортной!