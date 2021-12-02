Стань красивой до кончиков ногтей

Все чаще женщины выбирают для придания рукам ухоженного вида покрытие с гель-лаком. Такой выбор обусловлен высоким качеством маникюра, разнообразием дизайнов и стойкостью. Что представляет собой гель-лак Thepilochki? Это удачный симбиоз обычного лака для ногтей и специального геля для наращивания. Благодаря такому сочетанию материал объединил в себе лучшие качества этих составляющих.

На ногти гель-лак ложится очень легко - нанести его не сложнее, чем обычный лак. Но после воздействия излучения специальной лампы покрытие обретает высокую жесткость, не свойственную простым лаковым материалам. Это - характеристика, дарованная гелем. Такое покрытие можно носить несколько недель без утраты его эстетики и целостности.

Гель-лак Thepilochki - это удачный симбиоз обычного лака для ногтей и специального геля для наращивания

Гель в составе материала обеспечил не только долговечность покрытия, но и высокую жесткость нанесенному слою. Он делает крепкими ногтевые пластины, более плотными, устойчивыми к механическим воздействиям. Сломать ноготь, покрытый гель-лаком, гораздо сложнее, чем ноготок с обычным покрытием.

Гель-лак позволяет забыть о смазанном покрытии и утомительном ожидании застывания каждого слоя лака. Просто накрасьте ноготь и поместите его в лампу. Через несколько секунд покрытие будет максимально твердым и не смажется.

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Насколько вреден гель-лак

Бытует мнение, что гель-лак может испортить ногти, нарушить их структуру, делает их ломкими и некрасивыми. Этот миф уже множество раз был развеян. Само по себе покрытие не оказывает на ноготки никакого вредного воздействия. Повредить ногти можно только при неправильном удалении гель-лака. Не экспериментируйте, не пытайтесь отодрать лак или смыть его агрессивными средствами. Используйте для снятия профессиональные жидкости-растворители, апельсиновые палочки, фрезу. Подойдет и специальная пилочка для ногтей, но пользоваться ею необходимо предельно внимательно и лишь для снятия остатков покрытия.

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Чем гель-лак отличается от шеллака

В продаже можно встретить разные типы гелевых покрытий. Среди популярных решений - шеллак. Чем он отличается от классического гель-лака?

Гель-лак и шеллак - один и тот же продукт. Только первый - более расширенная категория, в которую входит и шеллак - отдельная марка материалов. В 2010 году компания CND разработала инновационный материал, совместив лак и гель. Именно он и получил название "шеллак", которое так и осталось за данным материалом до сих пор.

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Какой гель-лак Thepilochki купить?

Сегодня на украинском рынке можно найти самые разные гель-лаки. На что стоит обращать внимание при выборе? Важный критерий - способ использования материала. Различают гель-лаки следующих типов:

• однофазные;

• двухфазные;

• трехфазные.

Используя однофазную систему нанесения вы пользуетесь только одним флаконом средства. При применении двухфазной системы на основное покрытие необходимо нанести еще один слой - топ. Самая популярная система нанесения - трехфазная. Она подразумевает использование базы, цветного слоя и топа - финишного покрытия.

Трехфазная система нанесения обеспечивает максимальную стойкость и прочность покрытия. Если маникюр при одно- или двухфазном покрытии продержится до 1-2 недель, то при нанесении трех слоев он сохраняет целостность до месяца при интенсивной носке.

Стоит отметить и пользу трехфазного покрытия. База выполняет роль защиты для ногтей. Она не допускает проникновение пигментов в структуру ногтя, выравнивает рельеф. Топ помогает дополнительно защитить маникюр и придать ему матовую или глянцевую привлекательность.

Еще один критерий выбора гель-лака - его цвет. Моно купить однотонный материал, выбрать нюдовые покрытия, лаки с шиммерным блеском, акварельные, "кошачий глаз", витражные. В моде термолаки - они меняют цвет в зависимости от температуры окружающей среды. Нравятся модницам и хамелеоны - лаки, меняющие оттенок при разно направленных лучах света. Люминесцентное покрытие будет светиться в темноте отличный выбор для вечеринки.

Гель-лак - абсолютно безопасное и очень практичное покрытие для ногтей. не стоит отказываться от него из-за мифов. Попробовав однажды вы уже не откажетесь от красивого и стойкого маникюра.