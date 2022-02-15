Сравнение брендов – Samsung vs Xiaomi: какой телефон выбрать?

Мобильные телефоны Xiaomi и Samsung сегодня признаны самыми популярными на рынке среди пользователей, предпочитающих операционную систему Android. Среди модельного ряда брендов встречаются похожие варианты, но понять, какой из них оптимален в вашем случае, можно только после детального сравнения технических характеристик. Доверие к продукции компаний вызвано как новаторскими технологиями и клиентоориентированным подходом в работе, так и развитой экосистемой.

Xiaomi и Samsung - самые популярные мобильные телефоны на рынке среди пользователей

Процессор и ОС

Техническая составляющая у Самсунга на порядок лучше. Однако это правило применимо лишь к флагманам. А вот при сравнении бюджетных смартфонов ситуация в корне иная. Китайский производитель даже доступные по цене гаджеты оснащает чипсетом Qualcomm. Его производительность признана одной из лучших в представленном классе. Компания не использует дешевые процессоры, исключение составляют лишь недорогие устройства.

Самсунг придерживается другого подхода. Ассортимент фирмы располагает девайсами с постепенно устаревающими чипами. Комплектация современных моделей предусматривает установку процессора Exynos, который незначительно уступает по мощности конкуренту.

Качество камеры

Samsung выпускает эталонные изделия в плане возможностей камеры, особенно если рассматривать флагманы. Среди достоинств выделяют точную передачу цветов, отсутствие шумов, прекрасную детализацию, глубокий черный цвет, качественные ночные фото и видео. При этом тот же телефон Xiaomi Mi 11 считается лучшим камерофоном.

При выборе рекомендуется ориентироваться на стоимость. Бюджетные и смартфоны из средней категории по функционалу камеры лучше и Xiaomi, лидерами среди флагманов остается Самсунг.

Экраны

В тренде остаются экраны Samsung с AMOLED-матрицей. Помимо высокого качества изображения они также более тонкие и эргономичнее в плане потребления энергии. Поскольку южнокорейский бренд сам производит матрицы, они ставят их даже в гаджеты из среднего сегмента цен. У Сяоми также в некоторых устройствах присутствуют AMOLED, но приобретают их у конкурента. Другие варианты матриц: IPS у китайского производителя, PLS – у Самсунга. При их сравнении побеждает первый вариант по цветопередаче, качеству картинки в целом, углам обзора.

Объем памяти

Показатели находятся практически на одинаковом уровне. Флагманским представителям доступны максимальные значения – 12/52 Гб. Из средней категории можно приобрести модели на 4/64 Гб. Бюджетники комплектуются оперативкой на 2-3 Гб, постоянной – 32 Гб.

Еще недавно в этом плане отмечался существенный недостаток у Samsung, так как компания производила недорогие девайсы с 2/16 GB. Тот же Сяоми уже предлагал бюджетные гаджеты с 32 гигами. Но сегодня подобные границы стерлись.

Автономность

На заряд влияет не только емкость аккумулятора, но и процессор, оптимизация, тип, размер и разрешение экрана. Инновацией для Самсунга стала серия Galaxy M, у которой показатель достигал 6000 и 7000 мАч. При этом Xiaomi часто выпускает телефоны с батареей на 5000 мАч, а минус южнокорейского бренда – в основном показатель емкости меньше. В вопросе быстрой зарядки однозначный лидер – китайская компания.

Если вы рассматриваете для покупки флагманов, то стоит обратить внимание на Самсунг. Но в категории доступной продукции у Сяоми нет конкурентов: отличное соотношение производительности и цены.