Современные подарки от bodo

Мир вокруг меняется с такой скоростью, что успеть за модой под силу не всем. Еще вчера было трендово дарить на юбилей деньги в конверте, а сегодня все чаще такой жест считается неэтичным. В 90-х самым крутым подарком был виниловый проигрыватель или игровая приставка Dendy, а теперь гораздо интересней сходить на виртуальный игровой сеанс или устроить вечеринку в лимузине. Быть в эпицентре современного мира развлечений, находить и дарить оригинальные подарки можно с компанией bodo. Это сервис, который отслеживает и анализирует последние тренды в сфере организации праздников. И предлагает лучшие идеи для сюрпризов друзьям, коллегам, любимым, родственникам, детям.
Что такое современный подарок?
Подход к выбору презентов с каждым годом меняется. Сегодня лучшим современным подарком является подарочный сертификат на впечатления. Широкий ассортимент таких приглашений на разнообразные приключения предлагает компания bodo. Это команда людей, которые ищут и находят самые интересные локации в Украине, где можно отдохнуть, получить незабываемые эмоции, весело провести время с семьей или развлечься с друзьями. В каталоге компании два десятка захватывающих категорий, в каждой из которых несколько десятков вариантов времяпрепровождения. А еще водные приключения, походы в рестораны, дегустации, романтические свидания, путешествия по Украине, сертификаты в салоны красоты и на SPA, эксклюзивные уикенды.
Модные решения для подарков — только на bodo
Уникальность сервиса в гарантиях, которые предлагает компания. Можно выбрать впечатления для себя, чтобы организовать классный досуг, или заказать идею в подарок. Предлагаются разные формы подарочных карт: физические в красочных упаковках или электронные на e-mail. Поздравить человека с праздником можно даже на расстоянии.
Среди других "плюсов" покупки на bodo выделяется высокое качество услуг, возможность купить в подарок несколько разноплановых впечатлений в одной коробке, гарантия возврата средств или обмен сертификата на любой другой. И вишенка на торте — на сервисе легко найти приключения на любой вкус по комфортной стоимости для каждого.
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