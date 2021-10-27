Современные подарки от bodo

Мир вокруг меняется с такой скоростью, что успеть за модой под силу не всем. Еще вчера было трендово дарить на юбилей деньги в конверте, а сегодня все чаще такой жест считается неэтичным. В 90-х самым крутым подарком был виниловый проигрыватель или игровая приставка Dendy, а теперь гораздо интересней сходить на виртуальный игровой сеанс или устроить вечеринку в лимузине. Быть в эпицентре современного мира развлечений, находить и дарить оригинальные подарки можно с компанией bodo. Это сервис, который отслеживает и анализирует последние тренды в сфере организации праздников. И предлагает лучшие идеи для сюрпризов друзьям, коллегам, любимым, родственникам, детям.

На сервисе bodo легко найти приключения на любой вкус по комфортной цене для каждого

Что такое современный подарок?

Подход к выбору презентов с каждым годом меняется. Сегодня лучшим современным подарком является подарочный сертификат на впечатления. Широкий ассортимент таких приглашений на разнообразные приключения предлагает компания bodo. Это команда людей, которые ищут и находят самые интересные локации в Украине, где можно отдохнуть, получить незабываемые эмоции, весело провести время с семьей или развлечься с друзьями. В каталоге компании два десятка захватывающих категорий, в каждой из которых несколько десятков вариантов времяпрепровождения. А еще водные приключения, походы в рестораны, дегустации, романтические свидания, путешествия по Украине, сертификаты в салоны красоты и на SPA, эксклюзивные уикенды.

На сервисе bodo легко найти приключения на любой вкус по комфортной цене для каждого

Модные решения для подарков — только на bodo

Уникальность сервиса в гарантиях, которые предлагает компания. Можно выбрать впечатления для себя, чтобы организовать классный досуг, или заказать идею в подарок. Предлагаются разные формы подарочных карт: физические в красочных упаковках или электронные на e-mail. Поздравить человека с праздником можно даже на расстоянии.

На сервисе bodo легко найти приключения на любой вкус по комфортной цене для каждого

Среди других "плюсов" покупки на bodo выделяется высокое качество услуг, возможность купить в подарок несколько разноплановых впечатлений в одной коробке, гарантия возврата средств или обмен сертификата на любой другой. И вишенка на торте — на сервисе легко найти приключения на любой вкус по комфортной стоимости для каждого.

На сервисе bodo легко найти приключения на любой вкус по комфортной цене для каждого