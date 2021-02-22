Системы энергоснабжения "ВИНУР"

На сегодняшний день компания Vinur.com.ua занимает передовую позицию в сфере систем электроснабжения предприятий и учреждений Украины. Большой практический и инженерно-технический опыт сотрудников по вводу и настройке систем гарантированного электропитания позволяет выполнять работу по проектированию и внедрению независимого энергоснабжения разной сложности с учетом пожеланий клиента, соблюдая все требования в области безопасности. Компания "Vinur" гарантирует качество, надежность и своевременное сервисное обслуживание электротехнического оборудования по всей территории Украины и является официальным представителем большого количества мировых лидеров и компаний в области высококачественных электротехнических приборов.

"Vinur" - это качество, надежность и своевременное сервисное обслуживание электротехнического оборудования

Компания "Vinur" предлагает своим клиентам следующие виды услуг, которые помогут в решении проблем, связанных с организацией и бесперебойной работой систем энергоснабжения, защите и техническом обслуживании Вашего оборудования:

• Полный профессиональный монтаж систем электропитания в любое удобное для клиента время с предоставлением полного комплекта исполнительной документации, гарантийных талонов и пр.;

• Консультация с целью определения наилучшего варианта для обеспечения долговечной работы систем электропитания;

• Проектирование и разработка необходимой документации сотрудниками, имеющими большой опыт в области внедрения систем электропитания;

• Пуско-наладочные работы систем электроснабжения с целью организации стабильности в работе оборудования;

• Аренда и доставка по Украине большого модельного ряда стабилизаторов напряжения, генераторов, источников бесперебойного питания и т.д. различной мощности и комплектации. Кроме того, компания предоставляет полный пакет услуг по подключению, сопровождению, заправке, сервису и установке оборудования;

• Сервисное обслуживание приборов, купленных в магазине "Vinur" на высоком уровне и в соответствии со всеми требованиями компаний-производителей.

Компания "Vinur" предоставляет комплексное решение "под ключ" для стабильной и бесперебойной работы энергоснабжения в домах, офисах, промышленных предприятиях, государственных учреждениях и т.п. Все услуги осуществляются профессионалами, которые гарантируют надёжную, безопасную и долговечную работу всей системы электропитания. При возникновении вопросов Вы всегда можете обратиться к специалистам компании "Vinur" и получить грамотную консультацию.

Доверьте работу по организации систем энергоснабжения профессионалам!