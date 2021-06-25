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пятница, 25 июня 2021 12:24

Royal Canin для щенков мелких пород. Отзывы экспертов

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Royal Canin для щенков мелких пород. Отзывы экспертов
Хорошие отзывы о Royal Canin для щенков мелких пород основываются на его полезных свойствах

Щенки мелких пород быстро растут, им нужно больше энергии, чем крупнопородным щенкам. Часто у них чувствительная пищеварительная система, и они привередливы в еде. Специально для пород собак, которые интенсивно растут за короткий промежуток времени, Royal Canin создал полнорационный корм Mini PUPPY.

Royal Canin Mini PUPPY

В питании домашнего любимца нет неважных деталей. Для растущей собаки важно все — и размер крокеты, и состав корма, и режим питания. Сбалансированный корм Royal Canin Mini PUPPY был создан, чтобы хозяин мог обеспечить питомца полноценным питанием без затрат времени на готовку и поиск продуктов. Рацион рассчитан на питомца в возрасте от 2 до 10 месяцев. К мелким породам относятся собаки, которые, вырастая, не превышают по весу 10 кг.

Формула корма отличается высокой питательностью , чтобы щенок рос и развивался. Рацион включает, к примеру, такие питательные компоненты:

• витамины А, В1-В12, Е, С, D3;
• минералы кальций, марганец, железо, калий, магний;
• аминокислоты, в частности, триптофан, таурин, лизин и аргинин и т.д.

Хорошие отзывы о Royal Canin для щенков мелких пород основываются на его полезных свойствах. Корм помогает питомцу:

• поддерживать иммунную систему
• поддерживать нормальную работу системы пищеварения благодаря необходимым нутриентам, пребиотикам и высокоусвояемым белкам.

Рацион позволяет поддерживать оптимальную консистенцию фекалий. Щенок получает нужное количество полезных и питательных веществ, ест с аппетитом и остается в прекрасной форме.

Дозировка корма указывается на упаковке, зависит от возраста и ориентировочной взрослой массы тела питомца. Есть еще влажный аналог рациона — кусочки в соусе. Не забывайте, что щенок нуждается в постоянном доступе к воде. Следите, чтобы его миска всегда была полна свежей воды.

Royal Canin Mini PUPPY. Отзывы экспертов

Всегда интересно узнать, что думают о корме не просто владельцы собак, а заводчики и ветеринары, которые ежедневно работают с собаками. Вот, например, отзыв о Royal Canin от доктора ветеринарной медицины Валерии Терещенко:

"Я доверяю Royal Canin потому, что он уже много лет присутствует на нашем рынке и несколько поколений собак питались этим продуктом и были здоровыми. Это является главным критерием для меня, как для ветеринарного врача. Для моей собаки это идеальная формула, так как нет необходимости добавлять в рацион дополнительные витамины, а состояние зубов и шерсти отличное".

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