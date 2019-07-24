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понедельник, 02 декабря 2019 11:01

Рейтинг лучших микрофинансовых организаций 2019 года по версии Finance.ua

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"Finance.ua" — сайт, на котором можно получить исчерпывающую информацию о финансовых услугах. Сотрудники компании занимаются сбором и анализом сведений о компаниях, кредитующих граждан Украины.

Недавно был обновлен рейтинг лучших микрофинансовых организаций страны, готовых предоставить кредит онлайн по версии Файненс.ua. Главное преимущество этого рейтинга в том, что он основан не на популярности конкретной МФО и размере ее активов, а на клиентоориентированности. Другими словами, основной критерий оценки — отношение кредитора к заемщику. Таким образом, в этот рейтинг могут попасть не только старые и известные микрофинансовые компании, но и новички на рынке кредитования.

Какие факторы повлияли на место в рейтинге

На место организаций в рейтинге МФО повлияло пять факторов:

1. Доступность и актуальность информации на сайтах компаний.

2. Качество обслуживания клиентов их службами поддержки.

3. Количество возможных вариантов погашения задолженности.

4. Наличие программ лояльности.

5. Возможность оформления займа в оффлайн режиме.

При оценке первого фактора сотрудники "Finance.ua" посещали сайты кредитных организаций и смотрели, насколько понятно и доступно были обозначены условия кредитования. Важно, чтобы МФО указывали сведения о возможных штрафах, процентных ставках, сроках займа, комиссиях и пр.

Оценивая качество обслуживания, представители компании звонили в службы поддержки разных МФО и задавали им ряд простых вопросов. Они определяли, насколько быстро был получен ответ и насколько хорошо сотрудники отвечали на поставленные вопросы. Также плюсом к рейтингу было наличие чата на сайте и круглосуточная работа клиентской поддержки.

Что касается третьего пункта: чем больше вариантов погашения полученного кредита на карту, тем это удобнее для клиента. Высший балл получили МФО, предлагающие наиболее разнообразные варианты вернуть займ.

Наличие программ лояльности тоже является проявлением клиентоориентированности. В рейтинге учитывались программы лояльности не только для новых, но также и для постоянных клиентов конкретной организации.

Последний пункт является не менее существенным, чем предыдущие — это возможность приехать в офис и получить кредит оффлайн, подписав бумажный договор. Так как для некоторых заемщиков такая альтернатива является очень важной, сотрудники "Finance.ua" решили включить этот критерий и добавить дополнительные баллы микрофинансовым организациям, которые предоставляют не только онлайн, но и оффлайн займы.

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Дата
02
декабря

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