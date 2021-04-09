Прожектор или фонарь? Выбираем освещение для улицы

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Владельцы частных домов часто сталкиваются с вопросом выбора наружного освещения на приусадебных участках. Магазин освещения e27.com.ua дает советы по этому поводу.

Чтобы правильно выбрать светильник, нужно понимать его назначение. Существуют различные типы освещения, в зависимости от потребности.

Типы паркового освещения

Парковый светильник. Такой тип освещения способен обеспечить равномерное освещение территории. Также их используют в ландшафтном дизайне, можно устанавливать на ограде. Существуют светильники различных форм: от ретро до хай-тека. Выбирайте согласно тому стилю, который преобладает на вашем дворе.

Парковый столбик. Их чаще устанавливают вдоль дорог и аллей. Они гарантируют безопасность передвижения в ночное время. Также с помощью комбинации света и тени они способны придать вашему двору особый внешний вид.

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Фонарный столб. Классический способ подсветить придомовую территорию. Они хорошо работают в дождь, снег или туман. Гарантируют хороший обзор окружающей территории.

Фасадный светильник. Это прожекторы или фонари, закрепленные на зданиях. Они имеют как практическое применение, так и используются для дизайна. Точечно освещают элемент фасада, вход в дом, вывеску или рекламу.

Прожектор. Этот тип освещения в последнее время приобретает популярность. Он позволяет экономить электричество и при этом обеспечивает хорошее освещение территории.

Грунтовые светильники. Их устанавливают прямо в землю или в асфальт. Они служат как для декоративной подсветки садовых объектов, так и для светлового обрамления дорожек и подъездных путей.

Ландшафтные светильники. Используются для подсветки деревьев, кустарников, скульптур и других элементов ландшафтного дизайна. Направленный свет позволяет обеспечить уникальный вид вашему саду в ночное время.

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Фонарь или прожектор, что выбрать?

Разница между этими видами освещения заключается в различии рассеянного и направленного света. Обычные фонари обеспечивают рассеянный свет. Он равномерно заполняет территорию. В ночное время позволяет видеть полностью пространство, чувствовать себя в безопасности, спокойно и комфортно.

Прожекторы и некоторые фасадные светильники обеспечивают направленный свет. Он позволяет подчеркнуть те или иные элементы дизайна и создать особую атмосферу на участке. Также современные светодиодные прожекторы отличаются экономичностью.

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