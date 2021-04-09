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понедельник, 12 апреля 2021 10:00

Прожектор или фонарь? Выбираем освещение для улицы

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Заказать уличные светильники можно на e27.com.ua

Владельцы частных домов часто сталкиваются с вопросом выбора наружного освещения на приусадебных участках. Магазин освещения e27.com.ua дает советы по этому поводу.

Чтобы правильно выбрать светильник, нужно понимать его назначение. Существуют различные типы освещения, в зависимости от потребности.

Типы паркового освещения

Парковый светильник. Такой тип освещения способен обеспечить равномерное освещение территории. Также их используют в ландшафтном дизайне, можно устанавливать на ограде. Существуют светильники различных форм: от ретро до хай-тека. Выбирайте согласно тому стилю, который преобладает на вашем дворе.

Парковый столбик. Их чаще устанавливают вдоль дорог и аллей. Они гарантируют безопасность передвижения в ночное время. Также с помощью комбинации света и тени они способны придать вашему двору особый внешний вид.

  Заказать уличные светильники можно на e27.com.ua
Заказать уличные светильники можно на e27.com.ua

Фонарный столб. Классический способ подсветить придомовую территорию. Они хорошо работают в дождь, снег или туман. Гарантируют хороший обзор окружающей территории.

Фасадный светильник. Это прожекторы или фонари, закрепленные на зданиях. Они имеют как практическое применение, так и используются для дизайна. Точечно освещают элемент фасада, вход в дом, вывеску или рекламу.

Прожектор. Этот тип освещения в последнее время приобретает популярность. Он позволяет экономить электричество и при этом обеспечивает хорошее освещение территории.

Грунтовые светильники. Их устанавливают прямо в землю или в асфальт. Они служат как для декоративной подсветки садовых объектов, так и для светлового обрамления дорожек и подъездных путей.

Ландшафтные светильники. Используются для подсветки деревьев, кустарников, скульптур и других элементов ландшафтного дизайна. Направленный свет позволяет обеспечить уникальный вид вашему саду в ночное время.

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Заказать уличные светильники можно на e27.com.ua

Фонарь или прожектор, что выбрать?

Разница между этими видами освещения заключается в различии рассеянного и направленного света. Обычные фонари обеспечивают рассеянный свет. Он равномерно заполняет территорию. В ночное время позволяет видеть полностью пространство, чувствовать себя в безопасности, спокойно и комфортно.

Прожекторы и некоторые фасадные светильники обеспечивают направленный свет. Он позволяет подчеркнуть те или иные элементы дизайна и создать особую атмосферу на участке. Также современные светодиодные прожекторы отличаются экономичностью.

Заказать уличные светильники можно на e27.com.ua. Интернет-магазин предлагает разнообразный выбор продукции. Здесь вы можете найти как дизайнерские фонари, так и прожекторы.

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Дата
12
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