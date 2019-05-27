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понедельник, 27 мая 2019 18:27

Преимущества и недостатки кредита онлайн и кредита наличными

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Когда срочно необходимы финансы, украинцы не торопятся обращаться в банки. Исключить денежную потребность реально быстро, если обратиться в МФО. Большая часть критики по таким компаниям связана с высокими процентными ставками. Однако от недавнего времени они предлагают кредит онлайн и кредит наличными.

 

Плюсы микрофинансирования

Потребуется минимальный набор документов. Достаточно паспорта и кода. Документальное подтверждение занятости не требуется, также как поручитель и залог. Другие причины оформить такую ссуду:

- доступность финансирования с 18 лет;

- кредитование с любой КИ;

- действенные программы улучшения рейтинга в БКИ;

- быстрое выведение средств на банковскую карту;

- удобные способы оплаты;

- заключение сделки, не выходя из дома.

Для оформления займа нужно посетить официальный сайт МФО и заполнить заявку. Проверка осуществляется за 5 минут без звонков родственникам и коллегам. Вероятность одобрения запроса 97,8%.

Недостатки дистанционного кредитования

Такой тип финансовой помощи рассчитан на удовлетворение текущих потребностей. Вернуть долг необходимо со следующей получки. Максимальный период кредитования – 30 дней. Также небольшие и кредитные лимиты (1000-15000 гривен). Однако это существенно, если учесть размер процентных ставок (при не льготном кредитовании 1-2% в день).

Что же касается самих займов без удорожания, то они доступны только новым клиентам МФО. Повторно оформить такой продукт на одно лицо не удастся. Однако есть и хорошие новости. Онлайн ссуды под 0% предлагает все большое количество микофинансовых компаний. Это эффективная маркетинговая стратегия, позволяющая привлечь внимание потенциальной клиентуры.

Кредит наличными под 0% – это тот случай, когда в выигрыше остается и клиент, и кредитор. Последний получает бесплатную рекламу, первый – удовлетворение потребности, за которое он не переплачивает ни копейки. Не нужно оформлять никаких страховок. Нет комиссий и скрытых платежей. МФО действительно предлагают кредитование без удорожания. Цель одна – расширить клиентскую базу. Дать понять потенциальному заемщику, что оформить заем просто за несколько нажатий на клавиатуре. Удобство проявляется и в обслуживании таких кредитов, и в возврате долга. Также обеспечивается высокий уровень конфиденциальности и соблюдение всех норм закона.

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