Почему я теперь ничего не покупаю в обычном интернет магазине

Покупать в интернет-магазинах удобно и выгодно. Жаль, что поиск подходящего товара иногда занимает слишком много времени – мы вынуждены пересмотреть с десяток сайтов, внимательно изучить условия, и при этом не купить кота в мешке.

Открытие маркетплейса Egolist меняет жизнь к лучшему. Раньше мне приходилось изучать множество предложений и сайтов, а теперь я вообще больше ничего не покупаю в интернет-магазинах. Пользоваться Egolist намного удобнее.

Пользоваться маркетплейсом Egolist очень удобно

Альтернатива интернет-магазинам

Проект Egolist позволяет продавцам и покупателям найти друг друга за считанные минуты. На самом деле это продавцы ищут клиентов, которые просто размещают заказ, пользуясь тендерной системой. Пользователю, заинтересованному в приобретении определенных товаров и услуг, необходимо только опубликовать заявку (желание) и ждать предложений.

Ответы продавцов публикуются в ленте. Клиент видит отклики и изложенную в них информацию, касающуюся товара или услуги. При необходимости в ответах можно добавить изображение.

Продавец и покупатели обсуждают условия сделки в чате. Клиенту предоставляется возможность вести диалог с несколькими пользователями, но выбрать необходимо одно предложение, которое окажется самым выгодным.

В сервисе Egolist продавцы ищут покупателей, а не наоборот.

Преимущества Egolist

Почему все больше людей отказываются от покупок в интернет-магазинах, выбирая альтернативное решение – маркетплейс Egolist? Это решение обусловлено рядом преимуществ:

• экономией времени, которое приходилось тратить на поиск товаров;

• удобным интерфейсом маркетплейса;

• совместимостью с мобильными устройствами;

• большим выбором предложений от надежных продавцов;

• простой системой взаимодействия продавцов и покупателей.

Вы хотите получать максимум удовольствия от онлайн-шопинга? Тогда делайте покупки на маркетплейсе https://www.egolist.ua/.