Почему важна пожарная сигнализация в торговых центрах

Одним из основных требований к датчикам пожарной сигнализации является их чувствительность и устойчивость к отказам

Ряд печальных случаев, которые знает история, не ставят под сомнение вопрос целесообразности установки пожарной сигнализации в местах большого скопления людей, каковыми являются торговые центры. Даже если владельцами выполнены все требования пожарной безопасности, сложности всегда есть, поскольку с паническим страхом человека справиться очень сложно.

Как утверждают специалисты компании Радар ВС, в экстремальной ситуации человек боится и теряется. Даже если у вас установлена современная пожарная сигнализация, крупными буквами и интуитивно понятной графикой обозначены направления и аварийные выходы, это не гарантия того, что в критической ситуации человек "холодным" мозгом будет обрабатывать эту информацию.

Комплексный подход к установке пожарной сигнализации

Для обеспечения безопасности людей необходимо учитывать и архитектурные особенности помещения, площадь, этажность, время работы, наличие/отсутствие складских помещений, пунктов питания и тому подобное.

Одной из основных задач является быстрое обнаружение даже небольшого задымления, поскольку часто счет идет на минуты. Если вблизи человека еще нет открытого огня, дым, как продукт тления или горения, является для него отравляющим веществом. Современные строительные материалы и краски при горении часто выделяют ядовитые вещества, что только усугубляет ситуацию.

Пламя сжигает кислород со всеми печальными для человека последствиями. По воздуховодам торгового центра дым очень быстро распространяется по всему зданию, лишая людей возможности полноценно дышать и ограничивая видимость.

Работа для профессионала

Идеальный случай, когда разработка системы пожарной сигнализации происходит еще на стадии проектирования здания. Но расчет и установка ее может проходить в уже построенном помещении.

Грамотный специалист никогда не сможет сказать точную цену установки по телефону, зная только общую площадь здания. Ему необходимо тщательное изучение проектной документации с учетом всех нюансов, учитывая особенности поведения людей в экстремальной ситуации.

Почему нельзя экономить на пожарной сигнализации

Одним из основных требований к датчикам пожарной сигнализации является их чувствительность и устойчивость к отказам. Раннее обнаружение возгорания — это дополнительное время для эвакуации. Работа датчиков не должна зависеть ни от человеческого фактора, ни от перебоев с электричеством или чего-то еще. Очень важным является и своевременное регламентное обслуживание системы пожарной сигнализации.