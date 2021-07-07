Пиролизный котел нового поколения: Котел БРИК

Пиролизный котел также называют газогенераторный котел, основываясь на принципе работы. В отличии от твердотопливных котлов классического типа горения, пиролизные котлы имеют ряд существенных преимуществ. Отличаются конструкцией, схемой и эффективностью сжигания твердого топлива.

Пиролизные котлы имеют следующий принцип работы: топливо растительного происхождения не "горит" всем объемом, а тлеет в строго определенном слое, куда дозировано подается кислород. Газовая смесь, которая образуется в процессе термического разложения топлива, направляется во вторую камеру пиролизного котла. Проходя через форсунку, "встречает" новую порцию "вторичного" воздуха. Горючие компоненты газовой смеси воспламеняются при контакте с кислородом и горят с выделением большого количества тепловой энергии.

Пиролизный котел поэтому и называют газогенераторный котел, что сначала происходит процесс термического разложения топлива – генерируется газ, который потом горит уже в отдельной камере.

В твердотопливных котлах классического типа происходит процесс, в результате которого существенная доля калорийных компонентов, не сгорает, а просто удаляется через дымоход в атмосферу. По этой причине твердотопливные котлы классического типа характеризуются "прожорливостью", требуют частых дозагрузок и не эффективно используют энергетический потенциал топлива, позволяя углероду вместе с дымовыми газами уноситься в атмосферу.

Пиролизный котел имеет существенные преимущества перед твердотопливными котлами классического типа горения. Пиролизные котлы:

• Высокий коэффициент полезного действия: КПД до 91%

• Экономный расход топлива

• Длительное время горения на одной загрузке топливом

Пиролизный котел нового поколения БРИК

Однако даже среди пиролизных котлов примечательным является Котел нового поколения: Пиролизный Котел БРИК (BRICK).

В открытом доступе (в том числе в YouTube) опубликовано огромное множество видео отзывов пользователей Котлов БРИК на различных объектах (производственные помещения различной площади, гостиничные комплексы, тепличные хозяйства, фермы, СТО и т.д.). Примечательными являются примеры работы пиролизных Котлов БРИК на разных видах топлива:

• дрова (есть возможность использовать поленья длиной до 1 метра)

• щепа и опилки (даже влажные после пилорамы)

• лузга подсолнечника, солома, стебли льна (в брикетированном и просто сыпучем виде),

• ДСП, MDF и отходы деревообрабатывающей и мебельной промышленности

• пеллеты, брикеты различного типа, формы из сырья растительного происхождения.

Пиролизный Котел БРИК имеет такую конструкцию, чтобы с ним было легко работать:

• Быстрый розжиг (нет шиберов, заслонок) маленькая порция сухого топлива и автоматика сама производит розжиг котла.

• Стабильная работа в автоматическом режиме (терморегулятор контролирует температуру теплоносителя на подаче и возврате из системы отопления и в зависимости от разницы этих показателей и динамики их изменения подает сигнал на вытяжной вентилятор с какой частотой вращать лопасти, регулируя объем порции воздуха, который в свою очередь влияет на интенсивность горения).

• Длительное время горения на одной загрузке топлива (огромная топливная камера).

Пиролизный котел БРИК позволяет высокоэффективно сжигать разные виды топлива благодаря многоточечной подачи воздуха, контролируемому процессу горения, огромной массе раскаленного огнеупорного материала.

Высокий КПД 91% достигается наличием третьей камеры (камера дожигания пиролизного газа) турбулизаторы разделяют ламинарные потоки горячих газов и способствуют эффективному процессу теплообмена, терморегулятор следит за температурой исходящих газов и не позволяет ей превышать запрограммированное пороговое значение.

Эффективность и надежность пиролизных котлов БРИК способствует стремительному росту популярности этого отопительного оборудования повсеместно в Украине и приобретает известность в странах Европы.