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пятница, 01 ноября 2019 15:47

Персональный автоадвокат - это юридическая помощь в ДТП от А до Я

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Персональный автоадвокат - это юридическая помощь в ДТП от А до Я
На сайте auto-advokat.com.ua вы можете получить бесплатную устную консультацию

Чуть ли не ежедневно на дорогах случаются ДТП и нарушения правил дорожного движения. Но, что делать, когда ты не разбираешься в бумажных делах, но хочешь чтобы недоразумения с судами прошли быстро и грамотно?

Автоадвокат Алексеенко Михаил подготовит все письменные документы, проконсультирует и примет непосредственное участие в деле.

"Хочу поблагодарить Михаила Алексеенко! В 2014 году попала в ДТП и решением суда было забрать автомобиль, который мы продали. Начали поступать письма из службы конфиската. Честно говоря, для меня, как для человека, который в этом не разбирается было страшно. Совсем не понимала, что меня ждет. Тогда обратилась к Михаилу. Поехали с ним в суд и за один день закрыли это дело", - рассказывает Ангелина Мороз.

Самостоятельно разбираться с процессуальными тонкостями действительно сложно. На оформление документов и судебные заседания уйдет много времени. На сайте auto-advokat.com.ua вы можете получить бесплатную устную консультацию. А один звонок решит ваши проблемы. Все хлопоты лягут на плечи профессионального автоадвоката.

"Полгода назад на машину упала огромная ветка и сильно смяла автомобиль. Эксперты насчитали более 100 тысяч гривен. Думала, что эти деньги получить нереально, потому что найти виновного в этом случае очень трудно. Нашла в интернете сайт auto-advokat.com.ua. Михаил Алексеенко обещал помочь. Недавно выиграли суд. Было очень приятно слышать, что в суд идти не пришлось. За меня все сделали юристы. С большой благодарностью могу сказать, что здесь работают профессионалы", - рассказывает Галина Погорелая.

В услуги адвоката входят страховые споры, возмещение ущерба после ДТП, уголовные дела по ДТП, экспертиза – оценка ущерба после ДТП, транспортно-трасологическая экспертиза и экспертиза обстоятельств ДТП.

"В меня въехал автобус. Думал, что деньги мне уже не получить, потому, что страховки у них нет, да еще и госслужба. Но совсем недавно, благодаря Михаилу, мы выиграли суд! Адвокат настоящий профессионал, знает свое дело, хотя на первый взгляд очень молодой", - делится впечатлениями Ростислав Калюжный.

Автоадвокат компенсирует все убытки клиентов, быстро оформляет документы, начинает выполнять работу сразу после звонка, находит индивидуальный подход к каждому клиенту и главное – работает законно и готов ко всем сюрпризам системы.

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Дата
01
ноября

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