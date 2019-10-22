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вторник, 22 октября 2019 10:09

Пенал как незаменимый элемент ванной комнаты

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В период ремонта ванной комнаты не последнее место занимает подбор мебели и сантехники. Мебель в ванную комнату необходимо выбирать функциональную и компактную, чтобы не загромождать ценное пространство. Одним из практичных решений является установка пенала.

  Пенал - это не просто емкость для хранения вещей, но еще и элегантное дизайнерское решение
Пенал - это не просто емкость для хранения вещей, но еще и элегантное дизайнерское решение

Пенал для ванной комнаты

Пенал – это не просто емкость для хранения полотенец, косметических средств или бытовой химии, но еще и элегантное дизайнерское решение. Данная мебель для ванной помогает использовать пространство рационально, при этом не нарушая целостность интерьера.

Совет: Хотите, чтобы мебель прослужила долго – позаботьтесь о качественной вентиляции.

Существуют следующие виды пеналов, которые отличаются по оснащению и монтажу:

• без наличия корзины;
• оборудованные корзиной;
• угловые;
• подвесные;
• напольные.

  Пенал - это не просто емкость для хранения вещей, но еще и элегантное дизайнерское решение
Пенал - это не просто емкость для хранения вещей, но еще и элегантное дизайнерское решение

Как правильно выбрать пенал в ванную?

Условно все пеналы можно разделить на 3 подвида:

• широкие – шириной от 0,5 до 0,6 м;
• стандартные – от 0,3 до 0,4 м;
• узкие – до 0,3 м.

Если у вас компактная ванная комната, мебель для ванны необходимо выбирать узкого типа, чтобы не отяжелять пространство.

После того как с нужными размерными показателями определились, пришло время обратить внимание на материалы. Чаще всего мебель для ванной комнаты изготавливают из ЛДСП, для фасадов используют МДФ. В качестве покрытия применяется специальный лак или пленка. Меньшим спросом пользуются изделия из натурального дерева, так как они намного дороже и по уходу требовательнее.

Совет: Ванная комната – это место с повышенным уровнем влаги, следовательно, вся мебель должна быть устойчивой к воздействию воды.

Третий момент, на который важно обратить внимание – это фурнитура. Дешевые ручки из пластика быстро ломаются и теряют свой внешний вид. Рекомендуется выбирать качественную фурнитуру, устойчивую к влаге, желательно матовую.

Не стоит забывать о расцветках. Классический вариант – белый. Также для более смелых и ярких интерьеров есть возможность подобрать мебель разных цветов, оттенков, с принтом или без.

  Пенал - это не просто емкость для хранения вещей, но еще и элегантное дизайнерское решение
Пенал - это не просто емкость для хранения вещей, но еще и элегантное дизайнерское решение

Где купить пенал?

Купить пенал в ванную комнату предлагает интернет-магазин TABURETKA.UA. В каталоге представлен широкий ассортимент мебели, среди которого и пеналы. Профессиональные консультанты помогут определиться с нужной моделью, расцветкой, чтобы мебель гармонично вливалась в интерьер. Заказ оформляется быстро и просто. В заявке можно выбрать способ оплаты и доставку в любой уголок страны.

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