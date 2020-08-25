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вторник, 25 августа 2020 11:33

Пакуем чемодан в отпуск: 7 необходимых вещей для хороших впечатлений

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В отпуске мы вспоминаем все хорошое, происходившие в течение года, а также набираемся сил для будущих побед. Несмотря на бескрайнюю даль моря или океана, вдыхая воздух и наслаждаясь ласковыми порывами ветра, безусловно отдаемся релакса. Но все начинается с правильной подготовки к путешествию и сбора важных вещей.

  Что следует брать с собой в отпуск?
Что следует брать с собой в отпуск?

Список-стандарт, берем в путешествие

Каждый раз мы составляем для себя чек-лист необходимой одежды и обуви. Также кладем в чемодана или в дорожной сумки пляжные аксессуары: солнцезащитные очки, зонтик, купальник, вьетнамки, одеяло и полотенце. Нельзя забыть средства личной гигиены и косметику. Кстати также будет минимальный набор лекарств - на всякий случай. Но есть еще такие вещи, которые сделают ваш отдых незабываемым, не похожим на предыдущий и любой другой. Подумаем вместе, что это может быть и почему.

Топ-7 вещей, которые сделают отпуск особой

• Бронзатор для тела. Когда кожа станет загорелой, она будет иметь привлекательный вид. Представьте себе, как будет сверкать на солнечном свете бронзатор для тела. И с помощью этого косметического средства вы станете настоящей звездой на пляже.

• Вечерний наряд и обувь на высоких каблуках. Сделайте свой отпуск особым, выделив хотя бы один день на романтический ужин под звездным небом, когда легкое мерцание от пламени свечи загадочно играть на ваших чувствах и эмоциях. Дополните особый ужин блюдами из морепродуктов и бокалом красного вина.

• Музыкальная колонка. Вспомните, сколько раз мы возвращались из отпуска, а в голове звучала знакомая мелодия, и каждый раз напоминала этот непревзойденный период вашей жизни? Создайте свой собственный плейлист с учетом ваших ассоциаций по этой поездки. Музыка поможет вам также уединиться даже среди большого окружения людей и окунуться в глубину собственных грез. А для этого необходимо лишь взять с собой наушники.

  Что следует брать с собой в отпуск?
Что следует брать с собой в отпуск?

• Книга. Безграничная суета современного мира, бесконечные обязанности и планы на работе совсем не оставляют нам свободного времени, чтобы посвятить его любимом хобби. В отпуске вы можете расслабиться и окунуться в литературные новеллы, пропуская сквозь себя чувство главных героев. Возможно, самое время перечитать те книги, которые раньше вызывали восхищение, а сейчас вы будете "смаковать каждую" главу, оставшись один на один со своими чувствами.

• Блокнот. Горизонт между морем и небом кажется одновременно так близко и таким далеким, как и мечта. А чтобы она стала реальностью, надо сделать несколько шагов. В начале взять любимый блокнот, страницам которого вы "доверяете" сокровенное из своей души. Запишите все то, еще накопилось у вас на сердце: стройте планы на будущее, устанавливайте "дедлайны" для их реализации. Выделите страницу, на которой вы напишите слова благодарности тем, кто помог вам в этой жизни, кому вы прощаете, а также перед кем извиняетесь сами. Такая своеобразная психотерапия сделает отпуск особой - после нее вы сможете стать совсем другим человеком, который живет с легкостью на душе и открытым к окружающим сердцем.

• Парфюмированная вода https://eva.ua/brnd-73067/ . Аромат - это один из самых известных и сильных "триггеров", вызывающие ассоциации с любым человеком или событием. Поделимся с вами небольшим секретом. Найдите для себя новую парфюмированную воду, которая будет полностью соответствовать вашим представлениям об этом отпуске. А когда вы вернетесь домой, то сможете открыть флакон и погрузиться снова в атмосферу, в которой вам было очень хорошо.

• Подводные очки и акваланг. Осталось еще привезти с моря впечатление от увиденного. Если вам удастся стать свидетелем жизни подводных обитателей, то эта картинка отметится в вашей памяти на всю жизнь.

Каждый из нас выбирает сам, что делает его счастливым. Иногда это могут быть простые вещи и ассоциации связанные с ними!

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