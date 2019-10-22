Озеленение дачи, собственного сада или загородного дома больше не будет проблемой с нашим интернет-магазином!

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 3645
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37530
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1008
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1773
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3096
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2286
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3042
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3159
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4851
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4887
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7362
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1764
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 810
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
вторник, 22 октября 2019 17:26

Озеленение дачи, собственного сада или загородного дома больше не будет проблемой с нашим интернет-магазином!

  Комментировать

Обустройство дачи или частного дома, сада, озеленение прилегающих территорий домов и офисов всегда связано с поиском качественных саженцев. Уникальный ландшафтный дизайн – мечта многих. Реализовать ее можно с помощью действительно качественного посадочного материала. Приобрести различные виды саженцев, а также инвентарь и удобрения предлагает садовый центр EcoVeles. В ассортименте интернет-магазина выбор посадочного материала на любой вкус. При этом вся продукция сертифицированная. "ЭкоВелес" регулярно пополняет ассортимент новинками – подобрать необходимый вариант не составит труда.

  Обустройство сада – вложение на долгие годы
Обустройство сада – вложение на долгие годы

Как правильно выбрать саженцы

Не стоит отдавать предпочтение непроверенной компании. От качества саженцев зависит не только красота территории. Садовые деревья должны также приносить плоды. В каталоге EcoVeles можно выбрать и заказать саженцы:

1. Плодовых деревьев. Кроме популярных сортов в магазине можно выбрать много необычных вариантов:

• яблоки;
• лесной орех;
• вишня;
• груша;
• черешня и др.

2. Ягод. У нас можно купить саженцы голубики, ежевики, малины, винограда. Это не только полезно и вкусно. Саженцы могут стать настоящей изюминкой вашего сада.

3. Роз. Этот цветок – украшение любой клумбы или сада. Постарайтесь выделить для нее место на территории.

4. Декоративных деревьев и кустов. Крупномерные растения такие, как красный клен, идеально украсят беседку неповторимым ярким сочным цветом.

5. Лиственных деревьев. В EcoVeles можно приобрести саженцы липы, березы и даже декоративного миндаля.

6. Кустарников. Выгодно подчеркнуть дизайн сада помогут пионы, магнолия и жасмин, а также другие растения на ваш вкус.

7. Многолетних растений.

8. Хвойных насаждений.

9. Вьющихся кустов и деревьев.

  Обустройство сада – вложение на долгие годы
Обустройство сада – вложение на долгие годы

Особенной популярностью сегодня пользуются хвойные деревья. В нашем интернет-магазине саженцы туи купить можно, перейдя по ссылке: https://ecoveles.com.ua/category/tuja/ на официальный сайт. Здесь можно приобрести и другие саженцы на различный вкус и кошелек.

Почему стоит покупать растения у проверенного продавца

Обустройство сада – вложение на долгие годы. Именно поэтому лучше покупать товар у проверенного продавца. Наш онлайн магазин предлагает:

1. 100% качество товара. Саженцы поставляются только от проверенных и надежных поставщиков.

2. Демократичная стоимость. Хорошие саженцы можно купить по приемлемой цене.

3. Шикарный ассортимент. В "ЕкоВелес" можно приобрести не только нужные вам саженцы, но и садово-огородный инвентарь.

4. Возможность создать уникальный дизайн вашей дачи, приусадебного участка, территории вокруг дома или офиса.

  Обустройство сада – вложение на долгие годы
Обустройство сада – вложение на долгие годы

Заказать саженцы можно на сайте магазина онлайн. Кусты, деревья, в том числе экзотические, отличного качества. Растения гармонично дополнят общую концепцию территории и будут радовать глаз своей красотой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Озеленение дачи, собственного сада или загородного дома больше не будет проблемой с нашим интернет-магазином!». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

"Зачем мне звезда, когда я умираю" – 90 лет тому назад родился Лев Яшин

Колдуна убили серебряной пуговицей

Катрин Денев засыпает в парике

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 89752
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 47142
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 46134
Гонтарева ответила на черный юмор &quot;Вечернего квартала&quot;
Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала" 2 Просмотров: 22194
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 16643
Новости компаний
STAR Academy: только качественное обучение за границей
STAR Academy: только качественное обучение за границей Просмотров: 9
Освещение внутренних и внешних пространств: в какой магазин светильников обратиться
Освещение внутренних и внешних пространств: в какой магазин светильников обратиться Просмотров: 45
Пенал как незаменимый элемент ванной комнаты
Пенал как незаменимый элемент ванной комнаты Просмотров: 144
Выбор интернет-магазина для покупки гаджетов, как не ошибиться
Выбор интернет-магазина для покупки гаджетов, как не ошибиться Просмотров: 81
Украинская компания стала официальным дилером голландской гидравлики
Украинская компания стала официальным дилером голландской гидравлики Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
4
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
3
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
3
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
Голосов: 119
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua