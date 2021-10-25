Отдохнуть и набраться здоровья едут в санаторий "Роща"

Современный темп жизни требует много энергии, быстрых реакций, люди вынуждены решать несколько задач одновременно. В условиях постоянного стресса организм становится уязвимым, нервная система часто не выдерживает напряжения. Чтобы не загонять себя в тупик, стоит научиться полноценно отдыхать. И речь не о часике на любимый сериал или игру в телефоне, а о небольшом отпуске. Для полной "перезагрузки" следует поменять атмосферу, и один из оптимальных вариантов - отдых в санатории. Прогрессивной здравницей сегодня является клинический санаторий "Роща" под Харьковом.

Бювет с минеральной водой в санатории "Роща"

Заведение расположено на территории старинного парка, недалеко от озера. Рядом нет заводов и автотрасс, поэтому воздух здесь чистый и целебный. Климат довольно приятный - без резких перепадов температуры и атмосферного давления. На территории есть артезианский источник. Вода из него улучшает пищеварение и обмен веществ, выводит лишние соли, очищает почки и печень.

Питание в "Роще" диетическое. Для размещения предлагаются:

• одноместные комнаты со всеми удобствами;

• двухместные комнаты со всеми удобствами;

• номера класса "люкс".

Специфика санатория - в его универсальности. Здесь можно отдохнуть и пройти процедуры для релакса и общего оздоровления, а можно получить результативное лечение после серьезных болезней.

Каждый хочет видеть здоровыми и счастливыми членов своей семьи - родителей, дедушек, бабушек. Именно в санатории "Роща" помогут укрепить здоровье и самочувствие близких вам людей.

С какими проблемами едут в санаторий "Роща"

Здравница работает по следующим направлениям:

• Сердечно-сосудистое:

В кардиологическом и инфарктному отделениях помогают предотвратить и преодолеть последствия острого инфаркта миокарда, шунтирование и стентирование артерий, стенокардии, нарушений сердечного ритма, подобрать эффективную схему для стабилизации артериального давления.

• Патология опорно-двигательного аппарата:

Лечение посттравматических состояний. Лечатся больные после переломов позвоночника и костей, с остеохондрозом, остеоартрозом, а также с заболеваниями суставов.

• Неврологическое направление:

В отделении нейрореабилитации восстанавливают состояние пациентов после инсультов, черепно-мозговых травм, воспалений в центральной нервной системе, поражений нервов конечностей или лица.

• Офтальмология.

В первый же день в санатории гости проходят обследование, для каждого врач подбирает индивидуальную программу лечения, в которой будут присутствовать не менее 7-8 процедур по 10 сеансов каждый. Реабилитация больных происходит в зале лечебной физкультуры на специальных тренажерах, в бассейне и ваннах, а также с помощью новейших методов лечения. Отдельно работает программа по восстановлению онкобольных после химиотерапии или лучевой терапии. Общеоздоровительная программа включает массаж, солевую и ароматическую терапии, разнообразные души, прием лечебной воды.

Медики санатория имеют высокую квалификацию, сотрудничают с учеными, применяют эффективные методики лечения. За один курс оздоровления возможно не только подлечить основные проблемы, но и полностью обследовать организм. В заведении предоставляют консультации окулист, кардиолог, невропатолог, эндокринолог, гинеколог, уролог, травматолог, онколог и другие специалисты.

Что интересного предлагает здравница "Роща"

Санаторий оснащен для разнопланового отдыха. Здесь каждый найдет уютный уголок для душевного комфорта. Для желающих получить релакс на территории есть тихие аллеи, скульптуры, обустроенный пляж, библиотека. Для тех, кто хочет проводить время активно работают дискотеки, бильярд, киноконцертный зал. Наиболее активным гостям предлагают экскурсии по г. Харьков.

"Роща" с заботой относится к гостям, поэтому предлагает раннее бронирование путевок. Пока есть время до праздников и широкий выбор мест для размещения, стоит подарить родным здоровья, купив путевку в клинический санаторий "Роща". Полезный отдых Вы сможете презентовать во время новогодных или других праздников.

Также во время Вашего отпуска, чтобы родные не оставались дома наедине, они могут тоже отдохнуть и пролечиться в нашем санатории под присмотром врачей. Ведь новые эмоции и забота о здоровье нужны каждому, об этом важно помнить.

Посетите "Рощу" по адресу: Харьковский район, пгт Песочин, ул. Санаторная, 46. Проезд от станции метро "Холодная гора" в Харькове на маршрутном автобусе №1607, платформа № 6.

Тел. для справок: 0 (57) 742 -16- 84, 0 (67) 573 -01- 02.

ДП "КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "РОЩА" ЧАО "УКРПРОФЗДРАВНИЦА". Лицензия на медицинскую практику серия АГ №570989 от 7.04.2011 г., выдана Министерством здравоохранения Украины.