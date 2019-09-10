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вторник, 10 сентября 2019 17:26

От чего повышается давление у человека: симптомы гипертонии, эффективные лекарства против давления

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Среди стран Европы Украина занимает первое место по смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из самых распространенных из них - гипертония, которая проявляется в повышении артериального давления. Каждый год эту болезнь диагностируют в 430 тыс. пациентов. Наиболее уязвимая группа - мужчины и женщины в возрасте от 40 лет.

Автор: Твоє Місто
  Как снизить артериальное давление, может сказать только профессиональный кардиолог
Как снизить артериальное давление, может сказать только профессиональный кардиолог

Высокое давление: причины

Когда давление достигает высокого уровня, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности сердечной недостаточности, потери зрения, инсульту и заболеванию почек. По результатам многочисленных исследований было определено, что границы нормальных показателей артериального давления должны быть следующими:

Нижний показатель - 100-110/70;

Верхний показатель - 120-140/90.

Чтобы понять, какие факторы влияют на повышение артериального давления у человека, нужно определить особенности этой болезни. Различают два типа гипертонии:

  1. Гипертоническая болезнь. Это - хронический процесс, причины которого врачи не могут назвать точно.
  2. Симптоматическая артериальная гипертензия. Может быть обусловлена ​​несбалансированным питанием и наличием большого количеством соли в рационе, частыми стрессовыми ситуациями и переживаниями, малоподвижным образом жизни, наличием избыточного веса, вредными привычками. Опционально повышенное давление может наблюдаться после употребления крепкого алкоголя или кофе, приема отдельных медикаментозных средств, посещения банного комплекса, интенсивных физических нагрузок.

Симптомы высокого давления

Долгое время гипертония может протекать бессимптомно. Пациент часто даже не догадывается, что у него высокое давление, а это осложняет течение болезни.

Первыми признаками того, что артериальное давление выше нормы является легкая тошнота, головокружение, проблемы со сном, чувство тревоги.
Со временем больной начинает чувствовать сдавленность и боль в грудной клетке (давит, ноет в области сердца), перебои в работе сердечной мышцы.
Симптомами на третьей стадии заболевания могут быть проблемы со зрением, головная боль, шум в ушах, "бросание" в жар, нарушение координации при ходьбе, одышка, ощущение нехватки воздуха.

Препараты против давления

Лекарство против давления должен назначать врач только после проведения осмотра и сопутствующего обследования. Вылечить артериальную гипертензию невозможно. Повышенное давление может лечиться разными способами, а выбор средства зависит от анамнеза пациента. Придерживаясь здорового образа жизни и принимая хорошие таблетки против давления, можно контролировать ситуацию и не допустить развития осложнений. Эффективными препаратами являются Корвитин, Алотендин, Аккупро и другие.

Лекарство против высокого давления необходимо правильно принимать. Следует соблюдать следующие правила:

  1. Принимать препараты ежедневно, ведь срок действия лекарств варьируется от 12 до 24 часов.
  2. Принимать лекарственные средства по четко определенному графику, чтобы уровень активных веществ в крови был стабильным.
  3. Соблюдать одинаковую дозировку. Если вам назначено утром и вечером пить по пол таблетки против давления, то не следует, например, утром употреблять целую, если вечером не будет возможности принять лекарства еще раз. Некоторые средства могут привести к гипертоническому кризу.
  4. Запивайте лекарственные препараты против давления только водой, если в инструкции нет других рекомендаций.

На повышение артериального давления может заболеть каждый. Как снизить артериальное давление, может сказать только профессиональный кардиолог. Лечение назначается строго индивидуально.

 
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