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вторник, 11 июня 2019 09:05

Особенность минитрактора Синтай 240 FPK

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Минитрактор Синтай 240 FPK

Минитрактор – это малогабритная машина, с помощью которой можно обрабатывать небольшие земельные участки. Спектр функциональных возможностей данного средства достаточно обширен. Наиболее часто минитрактор Синтай 240 FPK используется для проведения сельскохозяйственных работ. Его современный дизайн и отсутствие необходимости выделять большую территорию для хранения техники является очень удобным решением для покупателей.

  Преимущества минитракторов Синтай способствуют значительному повышению спроса на данный товар
Преимущества минитракторов Синтай способствуют значительному повышению спроса на данный товар

Преимущества минитрактора Синтай 240 FPK

Существует большое количество различных минитракторов от разных производителей. Обзор минитракторов Синтай 240 информирует покупателей о том, что данная модель была выпущена на торговые точки в 2018 году и успела набрать высокие рейтинговые баллы, оказавшись в топе продаж. Такой спрос объясняется отличными техническими характеристиками минитрактора, а именно:

• высокая мощность – за счет 3х-цилиндрового двигателя, работающего на дизеле, который приравнивается к 24-м лошадиным силам;
• небольшие габариты – благодаря этому, минитрактор Синтай может бороться с ненужными элементами фасада около забора или построений;
• капот, оснащенный высококачественными оптическими приборами и замками фиксации;
• современная система навески, которая позволяет работать с различным навесным оборудованием;
• на приборной панели размещены датчики, которые позволяют контролировать состояние минитрактора, а также современные переключатели световых элементов;
• система гидравлики оснащена дополнительным гидронасосом, который размещен на двигателе.

Преимущества минитракторов Синтай способствуют значительному повышению спроса на данный товар. Производители регулярно проводят анализ потребностей покупателей и вносят обновления, коррективы в данную технику.

Где можно приобрести минитрактор такой модели?

Вас заинтересовал минитрактор Синтай 240 FPK? Не стоит долго раздумывать над приобретением товара. Мы предлагаем уже сегодня опробовать все преимущества минитракторов Синтай в работе – они станут незаменимыми помощниками в обработке земельных участков. Магазин Мото Стор предлагает наиболее выгодные условия – приемлемая ценовая политика, быстрая доставка, оформление гарантии. Заглянув в каталог нашего магазина, вы можете ознакомиться и с другими моделями минитракторов от данного производителя. Удачных покупок!

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