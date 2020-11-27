Основные глазные заболевания у детей: профилактика, лечение

Первым и главным решением выявления болезни зрения у детей является своевременное посещение врачебного кабинета

Любой вид болезни отрицательно сказывается на состоянии человека. Однако каждый родитель должен быть осведомлен о том, что детские болезни глаз — одна из главных причин критического формирования ребенка. Одно из важнейших решений этой проблемы — своевременное лечение. Что требуется для преодоления глазных заболеваний у детей, как защитить своих малышей от боли, осложнений и патологий?

Довольно частой причиной заболеваний органов зрительной системы является врожденный фактор. Причин может быть огромная масса. Основные:

1) глазные травмы;

2) болезни во время беременности;

3) нарушения в работе центральной нервной системы;

4) генетическая составляющая;

5) чрезмерная нагрузка на глаза.

Болезней глаз, которые могут передаться ребенку биологическим путем, огромное количество: дальтонизм, глаукома, дистрофия, атрофия и так далее. С детства ребенок должен осознавать, что, придерживаясь правил простой гигиены, можно защитить себя от огромного количества болезней, в том числе и от глазных заболеваний.

Профилактика детских глазных заболеваний

Первым и главным решением выявления болезни зрения у детей является своевременное посещение врачебного кабинета. Чтобы пройти обследование, не обязательно иметь какие-то симптомы. Уже в младенческом возрасте ребенка стоит показать окулисту. Детские глазные болезни несут за собой проблемы, которых можно избежать.

Основная профилактика зрения ребенка должна происходить до студенческого возраста. В период от 1-го до 3-х лет прослеживается способность малыша воспринимать раздельно разные точки. В школьные годы доктор у ребенка проверяет глаза ребенка на дальнозоркость и близорукость, позже офтальмолог оценивает цветовое зрение глаз.

Кроме того, родителям нужно запомнить и выполнять следующие рекомендации:

• создайте детям хорошие условия для места учебы;

• уменьшите нагрузку на глаза;

• дайте понять детям, что нужно соблюдать гигиенические нормы;

• приучите их к постоянным прогулкам на свежем воздухе.

Лечение при детских глазных болезнях

Детские болезни глаз, как и каждое заболевание, требуют полного и своевременного лечения.

Главные способы терапии:

1) промывание глаз слегка холодной кипяченой водой;

2) коррекция зрения с помощью специальных очков;

3) наложение моно- и бинокулярных повязок;

4) использование антибактериальных капель или же бактерицидных мазей.

Бывает, что болезни глаз требуют операций. Они являются решением для лечения более тяжелых заболеваний органов зрения.