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среда, 27 октября 2021 14:23

Обслуживание и ремонт авто перед зимним периодом

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Обслуживание и ремонт авто перед зимним периодом
Чем меньше температура, тем надежней и качественней должен быть аккумулятор. Фото: Автовзгляд

Любое транспортное средство в зимнее время эксплуатируется особенным методом. Важно качество топливо, надежность подвески и двигателя, стабильность колес и качество сцепления с поверхностью. Но также необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов – это качество аккумуляторной батареи и стабильность работы свечей зажигания.

Чем меньше температура, тем надежней и качественней должен быть аккумулятор. При глубокой разрядке наверняка не удастся запустить двигатель. Необходимо выбрать и аккумуляторы купить с соответствующими характеристиками. Интернет-магазин "JAPAN-CARS" в этом деле станет ключевым помощником покупателя. Средний срок службы батареи составляет от 3 до 8 лет.

Типы аккумуляторных батарей

Прежде чем сделать покупку необходимо определить вид аккумулятора. Всего различаются четыре вида:

1. Обслуживаемые. В их основе используются свинцовые пластины. Необходимо регулярно проверять и восстанавливать уровень кислоты;
2. Малообслуживаемые. Пластины дополнены уменьшенным количеством сурьмы, соответственно дистиллированную воду нужно доливать только раз в год;
3. Необслуживаемые. В свинцовые пластины добавляется кальций. Из-за отсутствия сурьмы вода не выкипает, соответственно нет необходимости проверять уровень;
4. Гелевые. Самые дорогие аккумуляторы, где используется абсорбированный электролит. Подобные модели не склонные к глубокой разрядке.

Прежде чем купить аккумулятор необходимо оценить характеристики нынешнего изделия. Возможно, батарея в норме, а проблема с запуском автомобиля из-за других поломок.

Свечи зажигания

Это особые "помощники" двигателя для его запуска, особенно в зимнее время года. Они гарантируют стабильную работу холостого хода и своевременный старт силового агрегата. Плохая работа этих элементов приводит к поломкам катушек зажигания и нейтрализатора отработанных газов. Также заменять свечи зажигания хотя бы раз в два года, чтобы просто выкручивать и как профилактика предупреждать их поломку.

Где приобрести запчасти?

Интернет-магазин "JAPAN-CARS" – это большой ассортимент деталей под любые задачи и предпочтения покупателей. Консультанты магазина работают для блага клиентов, предлагая большое количество решений под любой бюджет. Доставка производится во все регионы Украины, а оплата доступна несколькими способами. Все предлагаемые детали сертифицированные, и разрешены к продаже на территории страны.

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