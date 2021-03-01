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вторник, 02 марта 2021 12:38

Нужен ли дизайн-проект квартиры

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  Дизайн-проекты не включают техдокументацию по коммуникациям, а содержат лишь планировки и развертки по стенам и указание точек привязки электрики и сантехники
Дизайн-проекты не включают техдокументацию по коммуникациям, а содержат лишь планировки и развертки по стенам и указание точек привязки электрики и сантехники

Намечаете сделать в квартире ремонт, мечтаете, что и как сделаете, а о том, чтобы заняться дизайн-проектом и дизайном будущего интерьера и не думаете? Может быть, наш рассказ поможет вам обратиться к дизайну, поняв, что это необходимый элемент ремонта для создания красоты, стиля, удобства в вашем жилье.

Для начала небольшое вступление, далее мы расскажем как проект для будущего интерьера, помогает создать неповторимый дизайн квартир в 2021 году.

О дизайн-проектах

Про состав дизайн-проекта, который становится концепцией будущего интерьера можно сказать, что он представлен:

1. Визуализацией – подробными 3D-моделями или художественными эскизами от руки.
2. Набором чертежей, которые схематически связаны с дизайнерскими решениями и техническими тонкостями.
3. Проработкой отдельных узлов и сложных элементов.

Следует учесть, что дизайн-проекты не включают техдокументацию по коммуникациям, а содержат лишь планировки и развертки по стенам и указание точек привязки электрики и сантехники.

Нужно или нет?

Все-таки не понятно, стоит ли обращаться за дизайн-проектом? Можно же самостоятельно выбирать отделку, мебель, давать указания рабочим по ремонтным работам. Посмотрим, надо или не надо обращаться к профессионалам.

Минусы

У любого события есть положительное и отрицательное. В чем же минусы работы с дизайнером :

• требует много времени на разработку, согласование с заказчиком, выполнение ремонта; но ремонт можно и начинать, если согласованы планировочные решения: можно демонтировать и монтировать двери, окна, штукатурить;
• ваши дополнительные денежные затраты; но, если учесть затраты на выполнение ремонта, материалы, оплата дизайн-проекта займет здесь небольшую долю, а качество ремонта вас порадует.

  Дизайн-проекты не включают техдокументацию по коммуникациям, а содержат лишь планировки и развертки по стенам и указание точек привязки электрики и сантехники
Дизайн-проекты не включают техдокументацию по коммуникациям, а содержат лишь планировки и развертки по стенам и указание точек привязки электрики и сантехники

О хорошем

Идеи обновления или ремонта квартиры витают у вас в голове, но вы не умеете их воплотить в реальность. Красивые картинки в интернете и журналах привлекают вас, но как сделать такой же дизайн интерьера в своем доме?

Здесь вам поможет дизайнер:

1. Он учтет особенности планировки вашего жилья и предложит способы её оптимизации, максимально полезно использовав имеющиеся квадратные метры.
2. Художник, работающий с дизайном помещений, имеет профильное образование, а это подспорье в определении общей стилистики пространства, выборе красивых вариантов по декору, освещению, мебели; в результате вы получите гармонию стильного интерьера, где не будет ничего раздражающего вас.
3. Профессионал, выполняющий дизайн квартир, поможет не наткнуться на "подводные камни" во время ремонта, связанные с технологиями строительно-ремонтных работ, эргономичным расположением вещей в помещении, размером проемов, наилучшим для данных объектов, степенью освещенности, количеством светильников, местами устройства розеток и т. д.
4. В дизайн-проекте есть данные о размерах помещения, это помогает расчету количества материалов.
5. Дизайнер составляет спецификацию по материалам, светильникам и мебели, используя которую, можно менять варианты на похожие по дизайну, в частности, при изменении бюджета ремонта.
6. Профессионал учтет особенности жилья и предложит варианты встроенной или готовой мебели, штор, мебельной обивки и т.д. для гармонии и единой стилистики интерьера.
7. Заказав дизайн-проект квартиры, вы получите предсказуемый результат, так как будут предварительно разработаны эскизы интерьеров, показывающие результаты до начала ремонта.

Решив обратиться за дизайн-проектом, выбирайте опытных специалистов, обладающих не только отточенными навыками, но и наработанной базой проверенных поставщиков и смежных компаний для эффективности в работе и устраивающего заказчика соотношения цены и качества. Специалисты студии DiZajio, выполнят качественные, интересные дизайн-проекты интерьеров, квартир с учетом ваших пожеланий и рекомендаций профессионального дизайна.

  Дизайн-проекты не включают техдокументацию по коммуникациям, а содержат лишь планировки и развертки по стенам и указание точек привязки электрики и сантехники
Дизайн-проекты не включают техдокументацию по коммуникациям, а содержат лишь планировки и развертки по стенам и указание точек привязки электрики и сантехники
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