Now Foods: новинки 2021

На сайте мультирегионального интернет-магазина MAKEUP широко представлена продукция Now Foods

Американский бренд Now Foods является ведущим мировым производителем товаров для красоты, здорового питания, средств для ухода за кожей и волосами. Основа каталога – пищевые добавки. Репутация этой компании безупречна, а ее продукция имеет сертификат GMP. Этот документ подтверждает особый статус изготовителя. Он означает, что предлагаемый ассортимент произведен в полном соответствии с заявленной рецептурой в условиях, не допускающих попадания сторонних веществ, а также правильно упакован, что гарантирует сохранение его свойств на протяжении всего срока годности.

Фирма базируется в штате Иллинойс, располагает собственной производственной базой и современными лабораториями. Разработкой рецептур занимается группа ученых, которые состоят в штате компании. А также компания сотрудничает со специалистами исследовательского центра по здоровому питанию Иллинойского университета (Чикаго).

На сайте мультирегионального интернет-магазина MAKEUP широко представлена продукция Now Foods – пищевые добавки, средства для гигиены полости рта, базовые и эфирные масла, косметические средства. Предложения этой марки экспортируются в 70 стран, а в Украине представлены с 2002 года. Компания регулярно обновляет каталог и ежегодно в него входит порядка 50 новых продуктов. Предлагаем обзор некоторых новинок:

● C-1000 Zinc Immune. Основа формулы – цинк и витамин С, сочетание которых позволяет повысить иммунитет, улучшает состояние кожи (регулирует обменные процессы, активизирует естественную выработку коллагена).

● Saffron, 50 mg. Для нас шафран – популярная специя, но это растение обладает рядом полезных для организма возможностей. Шафран способен улучшить настроение, используется в комплексном лечении депрессии и бессонницы, уменьшает проявления предменструального синдрома.

● Macular Vision. Пищевая добавка содержит рыбий жир и каротиноиды (природные, органические пигменты). Основное предназначение – защита глаз от вредного воздействия ультрафиолета, профилактика катаракты, улучшение цветовосприятия, устранение сухости слизистых оболочек, повышение остроты зрения в условиях низкой освещенности.