Новый тренд – скрытые двери: в чем их особенность

А вы знали, что в дизайне появился актуальный тренд – сочетать натуральные материалы и последние инновации? Например, устанавливать двери-невидимки. Это одно из самых популярных нововведений, которое встречается практически в каждом дизайнерском проекте.

Такие модели называют по-разному – скрытые двери или "невидимки". Разумеется, они не исчезают, а просто сливаются с интерьером. Степень их "малозаметности" зависит от схожести отделки стен и дверей. Иногда – от наличия "маскирующих" элементов, если такие используются.

Скрытые двери: откуда берется эффект "невидимости"

Он обеспечивается за счет того, что двери:

• устанавливаются в специально отведенную нишу, чтобы полотно находилось в единой плоскости со стеной;

• монтируются на скрытые петли;

• полностью сливаются с общим интерьером комнаты за счет уникальной отделки.

Скрытые межкомнатные двери разрывают все привычные шаблоны о том, как должен выглядеть современный интерьер. Но в этом и заключается их фишка. Зато они позволяют создать в доме легкую и гармоничную атмосферу за счет "полного отсутствия" дверного полотна.

7 причин поставить себе двери скрытого монтажа

Скрытый монтаж дверей предоставляет целый ряд преимуществ:

1. За счет "невидимости" дверей комната полностью преображается.

2. Можно устанавливать любые двери: широкие и узкие, 3-метровые и стандартной высоты, распашные, маятниковые или рото-двери.

3. За счет отсутствия наличников интерьер получается легким и воздушным.

4. Скрытые двери подходят для комнат с ограниченной площадью.

5. Благодаря огромному разнообразию декоров очень легко подобрать двери под любой стиль интерьера.

6. Скрытые стеклянные двери визуально увеличивают помещение.

7. Любую комнату в доме можно сделать потайной (дети будут в восторге!).

Скрытый монтаж дверей: неограниченные возможности для оформления комнаты

Двери-невидимки не отвлекают от основной идеи и творческой концепции интерьера. А это всегда важно. Тонкая полоска по периметру и дверная ручка – две "мелочи", по которым можно догадаться, что здесь стоят двери. Но при желании и их несложно спрятать.

Скрытые двери декорируются самыми разными материалами: краской, декоративной штукатуркой, обоями. Это избавляет от мучительного поиска подходящей модели. Достаточно просто наклеить на двери и стены обои, не разрывая их. Или нанести грифельную краску, создав доску, на которой ребенок сможет рисовать мелом.

Также такие двери визуально разгружают интерьер от лишних элементов. Но функциональность и назначение полотна сохраняется. Это делает двери-невидимки отличным вариантом для интерьеров, оформленных в стиле hi-tech, минимализм и модерн.