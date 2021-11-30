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Новый тренд: квартиры с мастер-спальней

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"Продается квартира с террасой, просторной гостиной и мастер-спальней" — подобные объявления нередко можно встретить на европейских и американских сайтах о продаже недвижимости. Для нашего рынка понятие мастер-спальни пока в диковинку, тем не менее подобные предложения все чаще встречаются в новостройках Киева. Вместе с экспертами новостроек Domik.ua разбираемся, что такое мастер-спальни, и на примере конкретных новостроек выясняем, в чем состоит их профит.

  Новый тренд: квартиры с мастер-спальней
Новый тренд: квартиры с мастер-спальней

Что такое мастер-спальня?

Чтобы понять, что такое мастер-спальня, нужно совершить короткий экскурс в историю Америки. Именно здесь в XVII веке главы зажиточных семейств строили большие дома, в которых проживала вся родня, а также прислуга. При этом для хозяев дома считалось неприличным показываться перед слугами и другими членами семьи в ненадлежащем виде. Поэтому специально для них в спальне оборудовали собственную туалетную комнату и гардеробную. Такая комната была в доме одна — она и называлась мастер-спальней.
По сути, мастер-спальня — это комната, включающая в себе несколько зон: непосредственно спальню, отдельный санузел, гардеробную, а также лоджию и балкон. В современных интерпретациях здесь может располагаться также мини-кабинет. Обычно мастер-спальня в квартире или доме одна.

  мастер-спальня – это комната, которая включает у себя несколько зон
мастер-спальня – это комната, которая включает у себя несколько зон

Плюсы планировок с мастер-спальней

Объединение нескольких зон в одной комнате обусловлено тем, что взрослым членам семьи необходимо личное пространство, особенно если они проживают с детьми и пожилыми родственниками. Родители могут спокойно посмотреть кино, отдохнуть в тишине или собраться на работу, не беспокоя при этом остальных членов семейства. Это помогает сохранить крепкие и здоровые отношения.

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Жилые комплексы Киева с мастер-спальнями

Покупатели недвижимости выдвигают все больше требований к своему будущему жилью, и мастер-спальни ввиду своего удобства уверенно завоевывают позиции на рынке. Некоторые жилые комплексы Киева уже предлагают своим инвесторам планировки с мастер-спальнями. "Чаще всего это проекты бизнес- и премиум-класса, — утверждает эксперт Domik.ua, — поскольку мастер-спальня предполагает жилье достаточно большой площади. Этот не тот вариант, когда в комнате стоит диван-книжка, детская кроватка и раскладное кресло на случай приезда гостей. Мастер-спальня — сугубо личное пространство".

Так, классические мастер-спальни представлены в жилом комплексе Krauss Gallery. В двухкомнатной квартире площадью 92,21 кв. м в главной спальне предусмотрен собственный санузел, гардеробная, а также выходы на две просторных террасы: одна площадью 12 кв. м, вторая — 30 кв. м.

В жилом комплексе Montreal House также можно найти планировки с мастер-спальнями. Например, трехкомнатная квартира площадью 73,4 кв. м. Здесь предусмотрен собственный санузел и гардеробная.

"Тренд медленно, но уверенно завоевывает рынок, и главное свидетельство этому — появление мастер-спален в новостройках доступного ценового сегмента", — говорит эксперт Domik.ua и приводит в пример ЖК "Современный квартал". Одна из самых интересных планировок в данном проекте — двухкомнатная квартира площадью 74,05 кв. м, оборудованная собственной гардеробной и санузлом.

  Тренд медленно, но уверенно завоевывает рынок
Тренд медленно, но уверенно завоевывает рынок

Три тенденции 2021 года в интерьере мастер-спальни

Поскольку мастер-спальня является личным пространством супругов и местом, где можно спрятаться от реальности, в интерьере этой комнаты важно выразить свою индивидуальность. В 2021 году сложилось несколько тенденций, который помогут сделать мастер-спальню не только комфортной, но и стильной:

• акцентная стена. Пастельные оттенки стен станут универсальным фоном для любого интерьерного стиля. Однако, чтобы добавить комнате "характер", стоит сделать акцентную стену — обычно выбирают ту, что за кроватью. В этом году институт цвета Pantone выбрал сразу два цвета года: серый и желтый. Это оттенки здорово смотрятся в качестве основного и акцентного;

• мебель и декор из натуральных материалов. Стулья из ротанга, кровать с изголовьем из массива дерева, льняные подушки — натуральные материалы подчеркивают эстетику помещения и дают ощущение единения с природой;

• минимализм. Упорядоченное пространство, избавление от лишних деталей, снижает уровень тревоги и стресса, что особенно важно в постпандемийном мире. Обустраивая мастер-спальню в стиле минимализма, стоит придерживаться принципа "меньше, да лучше".

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