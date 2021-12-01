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четверг, 02 декабря 2021 14:54

Новый тренд корпоративов — камерные лофты и уникальные ивент-холлы

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  Новый тренд корпоративов — камерные лофты и уникальные ивент-холлы
Новый тренд корпоративов — камерные лофты и уникальные ивент-холлы

Осталось совсем недолго до того, как украинцы войдут в сезонную волну корпоративов. На фоне ужесточения карантинных ограничений устроить ежегодное масштабное событие не так уж и просто — придется соблюсти не только обязательные требования личной безопасности, но и выбрать подходящую локацию. Учитывая, что рестораны и кафе постепенно теряют свои позиции в глазах организаторов ивентов, вопрос остается актуальный — куда переезжают праздники? На него поможет ответить украинский сервис по аренде локаций — RENTY.UA.

RENTY.UA – первый в Украине сервис по аренде лофтов, городских локаций, загородных комплексов под разноплановые мероприятия. Лидер в нише площадок для ивентов. За плечами портала опыт сотрудничества с более чем 600 пространствами в Киеве и городах миллионниках (Одесса, Харьков, Днепр, Львов).

Почему ресторан — уже не модно

Сегодня наблюдается трансформацию сферы ивентов как на корпоративном, так и на частном уровне. Украинцы отдают предпочтение более свободному формату проведения мероприятия, где посиделки за столом отходят на второй план.

Плюс ко всему, закрыть ресторан и отдельно заказать развлекательную программу — дорогое удовольствие. А для самих гостей — это уже пройденные впечатления. За те же деньги можно арендовать зал кинотеатра или стильный лофт с барменом и кейтерингом, квест-пространство с продуманным сценарием и ведущим или ультраоснащенные конференц-залы в Киеве для корпоративного тренинга.

А еще дело в многолюдности: в заведениях, например, нельзя обойтись без официантов, поваров и администратора (не говоря уже о посетителях). Это минимальный набор персонала, необходимого для обслуживания праздника.

Куда переносить корпоратив?

Необязательно выделять огромный бюджет, чтобы устроить яркое, запоминающееся событие. Как и необязательно отдавать предпочтение заезженным кафе, ивент-холлам, проплаченная реклама которых высвечивается на первых страницах в гугле. Нашумевшие имена и бренды — это, возможно, в каких-то кругах престижно. Однако, на деле — пафосно и безжизненно.

Небольшим компаниям, которые дорожат корпоративными ценностями, сервис RENTY.UA советует обращать внимание на уютные места, оригинальные студии, галереи, антикафе, которые можно арендовать под ключ. На территории таких площадок присутствуют только гости - никаких лишних глаз и ушей. Закрытый формат позволяет создать особую камерную атмосферу и безопасную ивент-зону. То есть вы сможете точно быть уверенным, что все гости вакцинированные или у них есть действующий ПЦР-тест. Риски инфицирования сведены к минимуму, хотя и не исключены полностью.

Правила проведения мероприятий в условиях "красной зоны"

Напоминаем, что обязательным условием посещения развлекательных пространств является наличие одного из следующих документов:

• Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации — COVID-сертификата в "Дия" будет достаточно

• Отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 72 часа до посещения локации

• Отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена COVID-19

• Справка о недавно перенесенном заболевании, вызванная коронавирусной инфекцией

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