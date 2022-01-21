Налоговый адвокат — лучший выход из конфликтной ситуации

Практически ежедневно бизнесмены Украины сталкиваются с Государственной налоговой службой. Подача отчетности, декларирование, внеплановые или плановые проверки — все эти правоотношения возникают между ГНС и субъектами хозяйствования, независимо от масштаба и вида экономической деятельности.

Еще чаще между этими субъектами возникают разногласия и споры и в большинстве случаев поставить точку в конфликте может только суд своим решением.

Сможет ли бизнесмен самостоятельно отстоять свои права и интересы? Возможно, если в его штате трудится целый отряд юристов, в т. ч. и налоговых. А если это мелкое или среднее предприятие, то, вероятнее всего, штатный юрист не справится на все 100% с поставленной задачей. В таком случае сразу целесообразно заказать услуги адвоката в Киеве вот здесь.

Когда налоговый адвокат — единственный выход

У каждого человека и юридического лица есть финансовые обязательства. Полностью полагаться на компетентность и профессионализм налоговой службы нельзя, поскольку специалисты также допускают ошибки.

Когда же нужно срочно звонить адвокату? Незамедлительно обратитесь к специалисту, если:

● результаты плановой или внеплановой налоговой проверки неудовлетворительны для вас и вы полагаете, что есть нарушения со стороны государственной налоговой службы;

● вам незаконном аннулировали свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС, единого налога;

● налоговая служба отказывается регистрировать налоговую накладную или принимать отчетность;

● на активы предприятия или личное имущество предпринимателя наложен арест;

● в отношении вас применены штрафные санкции;

● в отношении вас открыто уголовное производство.

Юрист всегда будет действовать исключительно в ваших интересах и в рамках закона. Если вам нужен профессиональный и опытный адвокат по налоговым спорам, перейдите по ссылке.

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Вы ждете налоговую проверку: что делать?

Если вы получили уведомление о проведении налоговой проверки, лучше заручиться поддержкой высококвалифицированных юристов, которые смогут представить ваши интересы и защитить права. Как правило, адвокаты:

Обеспечивают комплексное сопровождение налоговой проверки. Предварительно знакомятся со всеми первичными бухгалтерскими документами, отчетностью. При необходимости проводят аудит. Обжалуют действия, решения или бездействие представителей контролирующих органов. Обжалуют решение - уведомление.

Любой бизнес нуждается в надежной, несокрушимой юридической защите. Лучше не дожидаться, когда к вам нагрянет налоговая, а заблаговременно позаботиться о грамотном юридическом сопровождении. Профессионалы обеспечат правильность ведения бухучета, заполнения всех документов, составления отчетности и вам не придется бояться прихода налоговой.