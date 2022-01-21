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пятница, 21 января 2022 17:38

Налоговый адвокат — лучший выход из конфликтной ситуации

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Практически ежедневно бизнесмены Украины сталкиваются с Государственной налоговой службой. Подача отчетности, декларирование, внеплановые или плановые проверки — все эти правоотношения возникают между ГНС и субъектами хозяйствования, независимо от масштаба и вида экономической деятельности.

Еще чаще между этими субъектами возникают разногласия и споры и в большинстве случаев поставить точку в конфликте может только суд своим решением.

Сможет ли бизнесмен самостоятельно отстоять свои права и интересы? Возможно, если в его штате трудится целый отряд юристов, в т. ч. и налоговых. А если это мелкое или среднее предприятие, то, вероятнее всего, штатный юрист не справится на все 100% с поставленной задачей. В таком случае сразу целесообразно заказать услуги адвоката в Киеве вот здесь.

 

Когда налоговый адвокат — единственный выход

У каждого человека и юридического лица есть финансовые обязательства. Полностью полагаться на компетентность и профессионализм налоговой службы нельзя, поскольку специалисты также допускают ошибки.

Когда же нужно срочно звонить адвокату? Незамедлительно обратитесь к специалисту, если:

● результаты плановой или внеплановой налоговой проверки неудовлетворительны для вас и вы полагаете, что есть нарушения со стороны государственной налоговой службы;

● вам незаконном аннулировали свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС, единого налога;

● налоговая служба отказывается регистрировать налоговую накладную или принимать отчетность;

● на активы предприятия или личное имущество предпринимателя наложен арест;

● в отношении вас применены штрафные санкции;

● в отношении вас открыто уголовное производство.

Юрист всегда будет действовать исключительно в ваших интересах и в рамках закона. Если вам нужен профессиональный и опытный адвокат по налоговым спорам, перейдите по ссылке.

Огромный опыт работы и высокий профессионализм позволяют специалисту вести диалог с налоговой на равных и видеть то, что не видят другие.

Вы ждете налоговую проверку: что делать?

Если вы получили уведомление о проведении налоговой проверки, лучше заручиться поддержкой высококвалифицированных юристов, которые смогут представить ваши интересы и защитить права. Как правило, адвокаты:

  1. Обеспечивают комплексное сопровождение налоговой проверки.
  2. Предварительно знакомятся со всеми первичными бухгалтерскими документами, отчетностью.
  3. При необходимости проводят аудит.
  4. Обжалуют действия, решения или бездействие представителей контролирующих органов.
  5. Обжалуют решение - уведомление.

Любой бизнес нуждается в надежной, несокрушимой юридической защите. Лучше не дожидаться, когда к вам нагрянет налоговая, а заблаговременно позаботиться о грамотном юридическом сопровождении. Профессионалы обеспечат правильность ведения бухучета, заполнения всех документов, составления отчетности и вам не придется бояться прихода налоговой.

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