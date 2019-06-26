Metalcut Pro- ваш главный партнер по металлообработке

Современный центр металлообработки Metalcut Pro предоставляет качественные услуги по комплексной обработке металла в Харькове и по всей Украине.

Центр металлообработки Metalcut Pro все заказы выполняет качественно и в срок

Цех компании оснащен согласно всем техническим требованиям и постоянно пополняется новым оборудованием. Наши квалифицированные специалисты работают на новейших станках с ЧПУ.

Совершенствование, внедрение современных технологий, поиск успешных решений – это приоритеты Metalcut Pro.

Мы уже более десяти лет работаем в сфере обработки металла и предоставляем широкий спектр услуг: от лазерной и плазменной резки до порошковой покраски.

Благодаря современным станкам и мастерству наших работников, все заказы выполняются качественно и в срок.

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам учесть все пожелания, выполнить работы согласно чертежу, соблюдая требования и в установленные рамки.

Качество металлопроката, с которыми работает Metalcut Pro, полностью соответствует промышленным технологическим требованиям. Для обеспечения своего склада металла, мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками.

Для воплощения вашего проекта наши специалисты помогут грамотно составить и оформить чертежи, учтут все нюансы заказа, определят количество металла и время, затраченное на его обработку.

С помощью программируемого станка, производим лазерный раскрой (погрешность не более 0,01 мм.) металла толщиной до 12 мм. (нержавейка – 5 мм., черный металл – 10 мм.). Более толстый металл мы режем плазменной резкой.

Центр металлообработки Metalcut Pro все заказы выполняет качественно и в срок

Компания выполняет единичные и серийные заказы, осуществляет работу "под ключ".

Полное сопровождение заказов, всесторонний подход, высокое качество исполнения, соблюдение сроков и требований клиента – главные принципы нашей работы.

Современный центр металлообработки Metalcut Pro – ваш надежный партнер и подрядчик в комплексной металлообработке!

Получить консультацию специалистов по металлообработке, заказать услуги, можно на сайте https://metalcut.pro/