Metalcut Pro- ваш главный партнер по металлообработке

Современный центр металлообработки Metalcut Pro предоставляет качественные услуги по комплексной обработке металла в Харькове и по всей Украине.
Цех компании оснащен согласно всем техническим требованиям и постоянно пополняется новым оборудованием. Наши квалифицированные специалисты работают на новейших станках с ЧПУ.
Совершенствование, внедрение современных технологий, поиск успешных решений – это приоритеты Metalcut Pro.
Мы уже более десяти лет работаем в сфере обработки металла и предоставляем широкий спектр услуг: от лазерной и плазменной резки до порошковой покраски.
Благодаря современным станкам и мастерству наших работников, все заказы выполняются качественно и в срок.
Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам учесть все пожелания, выполнить работы согласно чертежу, соблюдая требования и в установленные рамки.
Качество металлопроката, с которыми работает Metalcut Pro, полностью соответствует промышленным технологическим требованиям. Для обеспечения своего склада металла, мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками.
Для воплощения вашего проекта наши специалисты помогут грамотно составить и оформить чертежи, учтут все нюансы заказа, определят количество металла и время, затраченное на его обработку.
С помощью программируемого станка, производим лазерный раскрой (погрешность не более 0,01 мм.) металла толщиной до 12 мм. (нержавейка – 5 мм., черный металл – 10 мм.). Более толстый металл мы режем плазменной резкой.
Компания выполняет единичные и серийные заказы, осуществляет работу "под ключ".
Полное сопровождение заказов, всесторонний подход, высокое качество исполнения, соблюдение сроков и требований клиента – главные принципы нашей работы.
Современный центр металлообработки Metalcut Pro – ваш надежный партнер и подрядчик в комплексной металлообработке!
Получить консультацию специалистов по металлообработке, заказать услуги, можно на сайте https://metalcut.pro/
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