Лучшие букмекерские конторы сети Интернет: рейтинг ТОП-100

Как известно, во многих странах постсоветского пространства с недавних пор букмекерский бизнес оказался официально под запретом. Правда, в большинстве случаев это произошло только де-юре, так как по факту мало что изменилось на самом деле для игроков в связи с этим фактом. Особенно для тех, кто привык делать ставки в сети Интернет.

На сайте SportStatist.com пользователи могут ознакомиться со списком лучших бирж ставок

Ведь на самом деле букмекерские конторы никуда не делись после строгих законодательных актов о запрете их деятельности, просто их бизнес по большей части "перекочевал" во всемирную паутину, где продолжает чувствовать себя весьма комфортно и уверенно. В результате, на сегодняшний день все известные букмекерские конторы имеют свои электронные представительства в интернете в виде сайтов, посредством которых и продолжают активно вести свою деятельность. И единственной серьезной проблемой для любителей ставок на спорт в этом случае может оказаться, как это не парадоксально звучит, именно проблема выбора. Да-да, это действительно может оказаться определенной проблемой для игроков. Дело в том, что за последнее время в сети Интернет "развелось" огромное количество букмекерских контор, поэтому выбрать из них ту единственную, которая лучше всего подойдет для вашей игры, может оказаться непростой задачей.

Вместе с тем, в сети можно также обнаружить и немало сервисов, которые обещают легкую помощь в решении подобных задач. Единственное, что степень доверия к ним, также как и степень доверия к букмекерам, которых они представляют на своих ресурсах, как правило невысока, что можно объяснить часто большой степенью субъективности при формировании рейтингов операторов ставок. Совсем иначе дело с этим обстоит на сайте SportStatist.com, где используется комбинированный подход к оценке букмекерских контор, позволяющий в итоге получить достаточно объективные рейтинги. Так, в Рейтинге Букмекеров ТОП-100 представлены 100 лучших букмекерских контор интернета, позиции которых в списке сформированы на основе двух важных критериев: первый из них напрямую зависит от мнения специалистов букмекерского бизнеса, а второй является результатом оценки точных данных о местах букмекерских ресурсов в глобальном интернет-трафике.

Все это вместе позволило получить в результате достаточно точный и справедливый рейтинг, который уже долгое время пользуется популярностью у любителей ставок на спорт в интернете. К слову, кроме Рейтинга ТОП-100 на упомянутом сайте доступны для ознакомления также и другие букмекерские рейтинги. Среди них, в частности, можем выделить рейтинг букмекеров, которые принимают криптовалюту и рейтинг кибер-букмекеров (для ставок на киберспорт). А для игроков из стран постсоветского пространства незаменимым может оказаться рейтинг русскоязычных букмекерских контор. Еще на сайте SportStatist.com пользователи могут ознакомиться со списком лучших бирж ставок, а также почерпнуть для себя много полезной информации, которая напрямую связана с темой спортивного беттинга. Это главным образом статьи, посвященные стратегиям размещения ставок на спорт. Помимо этого ресурс содержит точную статистическую информацию с таблицами чемпионатов многих стран и онлайн результатами матчей по разным видам спорта.

Суммируя вышесказанное, можем заключить, что представленный веб-сайт имеет все шансы стать как надежным проводником для новичков в мир ставок на спорт, так и незаменимым справочным пособием для опытных бетторов.