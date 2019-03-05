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вторник, 05 марта 2019 10:34

Лучшие букмекерские конторы сети Интернет: рейтинг ТОП-100

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Как известно, во многих странах постсоветского пространства с недавних пор букмекерский бизнес оказался официально под запретом. Правда, в большинстве случаев это произошло только де-юре, так как по факту мало что изменилось на самом деле для игроков в связи с этим фактом. Особенно для тех, кто привык делать ставки в сети Интернет.

  На сайте SportStatist.com пользователи могут ознакомиться со списком лучших бирж ставок
На сайте SportStatist.com пользователи могут ознакомиться со списком лучших бирж ставок

Ведь на самом деле букмекерские конторы никуда не делись после строгих законодательных актов о запрете их деятельности, просто их бизнес по большей части "перекочевал" во всемирную паутину, где продолжает чувствовать себя весьма комфортно и уверенно. В результате, на сегодняшний день все известные букмекерские конторы имеют свои электронные представительства в интернете в виде сайтов, посредством которых и продолжают активно вести свою деятельность. И единственной серьезной проблемой для любителей ставок на спорт в этом случае может оказаться, как это не парадоксально звучит, именно проблема выбора. Да-да, это действительно может оказаться определенной проблемой для игроков. Дело в том, что за последнее время в сети Интернет "развелось" огромное количество букмекерских контор, поэтому выбрать из них ту единственную, которая лучше всего подойдет для вашей игры, может оказаться непростой задачей.

Вместе с тем, в сети можно также обнаружить и немало сервисов, которые обещают легкую помощь в решении подобных задач. Единственное, что степень доверия к ним, также как и степень доверия к букмекерам, которых они представляют на своих ресурсах, как правило невысока, что можно объяснить часто большой степенью субъективности при формировании рейтингов операторов ставок. Совсем иначе дело с этим обстоит на сайте SportStatist.com, где используется комбинированный подход к оценке букмекерских контор, позволяющий в итоге получить достаточно объективные рейтинги. Так, в Рейтинге Букмекеров ТОП-100 представлены 100 лучших букмекерских контор интернета, позиции которых в списке сформированы на основе двух важных критериев: первый из них напрямую зависит от мнения специалистов букмекерского бизнеса, а второй является результатом оценки точных данных о местах букмекерских ресурсов в глобальном интернет-трафике.

Все это вместе позволило получить в результате достаточно точный и справедливый рейтинг, который уже долгое время пользуется популярностью у любителей ставок на спорт в интернете. К слову, кроме Рейтинга ТОП-100 на упомянутом сайте доступны для ознакомления также и другие букмекерские рейтинги. Среди них, в частности, можем выделить рейтинг букмекеров, которые принимают криптовалюту и рейтинг кибер-букмекеров (для ставок на киберспорт). А для игроков из стран постсоветского пространства незаменимым может оказаться рейтинг русскоязычных букмекерских контор. Еще на сайте SportStatist.com пользователи могут ознакомиться со списком лучших бирж ставок, а также почерпнуть для себя много полезной информации, которая напрямую связана с темой спортивного беттинга. Это главным образом статьи, посвященные стратегиям размещения ставок на спорт. Помимо этого ресурс содержит точную статистическую информацию с таблицами чемпионатов многих стран и онлайн результатами матчей по разным видам спорта.

Суммируя вышесказанное, можем заключить, что представленный веб-сайт имеет все шансы стать как надежным проводником для новичков в мир ставок на спорт, так и незаменимым справочным пособием для опытных бетторов.

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Дата
05
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