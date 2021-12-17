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суббота, 18 декабря 2021 09:00

Лучшие бензиновые газонокосилки по доступным ценам

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Качественно ухаживать за дачным участком, придомовой территорией, газоном или спортплощадкой без специальной техники практически невозможно. Для этого можно применять газонокосилки бензиновые, позволяющие выполнять уход за территорией, не прилагая чересчур больших усилий. Приобрести такое оборудование можно в интернет-магазине VDR, где на выбор покупателя самые разнообразные модели отечественного и зарубежного производства: от бюджетных вариантов до очень мощных дорогостоящих агрегатов.

Почему совершить покупку стоит именно в VDR?

Эта торговая онлайн-площадка уже давно специализируется на продаже садовой техники. В виртуальном каталоге представлено различное оборудование профессионального и бытового назначения. Здесь можно купить газонокосилку бензиновую, обладающую следующими достоинствами:

• Высокой мобильностью и маневренностью (отлично справляется со своими обязанностями даже на небольших возвышенностях и в труднодоступных местах);

• Небольшим расходом горючего;

• Отличной производительностью;

• Длительной работой без дозаправки;

• Суперпрочным корпусом;

• Возможностью настройки высоты среза травы;

• Удобством и легкостью эксплуатации.

 

Стоимость бензогазонокосилок в VDR вполне разумная. Прямые поставки от производителей позволяют реализовать технику по ценам, максимально приближенным к закупочным.

Как правильно выбрать косилку на бензине?

При выборе подходящей машины следует учитывать следующие параметры:

• Мощность (зависит от размера обрабатываемого участка);

• Особенности конструкции (роторная, барабанная, на воздушной подушке);

• Тип настройки высоты среза;

• Функциональные возможности.

Практически все модели имеют пластмассовый или тканевый травосборник разного объема. Кроме того, у них имеется выброс скошенной травы сбоку. В некоторых модификациях предусмотрена функция мульчирования, когда зелень дробится и выбрасывается на газон, что важно для удобрения почвы.

Чтобы купить бензиновые газонокосилки в Украине за разумные деньги, станьте клиентом интернет-магазина VDR. Многообразие представленного ассортимента позволит выбрать технику оптимальную для вас по параметрам и цене. Вся продукция сертифицирована, гарантийный срок зависит от бренда. Предусмотрена доставка по регионам Украины посредством известных курьерских сервисов. Сделать заказ можно в онлайн-режиме или по телефону.

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Дата
18
декабря

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