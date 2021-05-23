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воскресенье, 23 мая 2021 14:32

В Украине отмечают День Героев

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В Украине отмечают День Героев
День Героев - праздник установлен в честь борцов за свободу Украины. Фото: naftovyk.in.ua

Сегодня в Украине отмечают День Героев.

Это ежегодный праздник установленный в честь украинских воинов - борцов за свободу Украины.

Прежде всего речь идет о рыцарях Киевской Руси, казаках, сечевых стрельцах, воинах Армии УНР, УПА, деятелях ОУН, Героях Небесной Сотни и современной российско-украинской войны.

Идея праздника возникла в среде украинских националистов. Официально его впервые ввели постановлением ІІ Большого Сбора ОУН, который состоялся в апреле 1941 года в Кракове.

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Дата 23 мая была выбрана не случайно. В мае при противоречивых обстоятельствах погиб идеолог украинскойнезависимости Николай Михновский. 23 и 25 мая были убиты лидеры украинского освободительного движения Евгений Коновалец и Симон Петлюра.

После 1991 года праздник стал приобретать популярность, особенно в Западной Украине. Сейчас он не является официальным, но традиция чествования героев 23 мая становится крепче.

С 2014 года в список Героев вносят имена защитников Украины, седьмой год подряд защищают Украину от российского агрессора.

20 мая боевики обстреляли жилые районы Марьинки со станковой противотанкового гранатомета - обошлось без жертв. Стреляли из населенного пункта Шахта "Трудовская" на окраине Донецка, сообщает штаб ООС.

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Дата
23
мая

В Украине отмечают День Героев

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