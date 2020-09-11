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пятница, 11 сентября 2020 11:22

"Летающие Белки" — наша гордость!

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Поддерживать стремления детей необыкновенно важно. Баскетбольная школа "Летающие Белки" в городе Белая Церковь — это мальчишки и девчонки, которые любят спорт, учатся преодолевать любые препятствия на пути и достигать победы. На каждой тренировке они стараются стать настоящей командой, получить новые знания и умения игры в баскетбол. Это позволяет им достигать высоких результатов в спорте. Ежегодно они показывают своё мастерство на разнообразных состязаниях.

  Баскетбольная школа "Летающие белки" в городе Белая Церковь ежегодно показывает свое мастерство на различных соревнованиях
Баскетбольная школа "Летающие белки" в городе Белая Церковь ежегодно показывает свое мастерство на различных соревнованиях

Не так давно эти ребята в очередной раз доказали, что умело владеют мячом и достойны высших наград. По итогам соревнований Юношеской баскетбольной лиги Киевской области и Чемпионату Киевской области прерванного, к сожалению, карантином сезона 2019/2020 воспитанники баскетбольной школы взяли несколько призовых мест. Команды 2005 и 2009 года рождения получили серебро и бронзу Чемпионата Киевской области, 2010 — бронзовую награду Чемпионата Киевской области и серебряную ЮБЛКО.

Были присуждены и индивидуальные награды — отмечены Денис Корецкий, ставший лучшим бомбардиром среди игроков 2010 года рождения и Роман Шерстюк, получивший 4 место по результативности среди игроков 2009 года рождения.

  Баскетбольная школа "Летающие белки" в городе Белая Церковь ежегодно показывает свое мастерство на различных соревнованиях
Баскетбольная школа "Летающие белки" в городе Белая Церковь ежегодно показывает свое мастерство на различных соревнованиях

Это прекрасные достижения! Ребята смогли достойно представить свою школу, свой город и показать отличные результаты. Коллектив интернет-магазина Taburetka.ua вот уже несколько лет оказывает спонсорскую помощь юным баскетболистам. Работники Taburetka.ua искренне переживают за них и каждая их победа, большая или маленькая, приносит огромную радость всей компании. Команда Taburetka.ua не один год наблюдает, как подростают эти дети, поддерживает стремления мальчишек и девчонок и всегда готова порадовать их подарками.

Впереди у ребят ещё много побед и достижений! Им предстоит еще многому научится и пройти немало испытаний. Работники компании рады, что вносят свой вклад в развитие юных спортсменов. Каждый клиент интернет-магазина также вносит частичку в детское счастье.

Вперёд, "Летающие Белки"!

  Баскетбольная школа "Летающие белки" в городе Белая Церковь ежегодно показывает свое мастерство на различных соревнованиях
Баскетбольная школа "Летающие белки" в городе Белая Церковь ежегодно показывает свое мастерство на различных соревнованиях
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