Купить портмоне – правильная идея подарка для самых близких

Выбирая, что подарить для близкого человека, хочется сделать приятный и практичный сюрприз. Родной мамочке, самому лучшему папе, или второй половинке вашего сердца – эта вещь просто обязана приносить приятные эмоции и ненавязчиво напоминать "кто подарил". Эксперты стиля и модные блогеры рекомендуют купить портмоне из натуральной кожи. Ведь оно всегда при нас: на прогулке, в командировке, в магазине, на деловой встрече или в отпуске на курорте.

Портмоне из натуральной кожи - идеальный подарок

Бумажник из натуральной кожи или из заменителя?

Такой вопрос возникает из-за громадного ассортимента изделий из искусственных материалов и синтетики. Правильный ответ - купить кожаный кошелек из натуральной кожи. Причина этой однозначности - уникальное сочетание свойств телячьей кожи (прочность, устойчивость к износу, мягкость, упругость, воздухо- и водопроницаемость). Современные технологии позволяют создавать из неё имитацию и чешуи змеи, и кожи аллигатора. Хотя, кожаный портмоне в Киеве можно найти и из натурального экзотического материала (скат, питон, страус, буйвол и т.д.).

Функциональность портмоне

Кожаный кошелек прямоугольной формы, который складывается пополам – так выглядит самое популярное кожаное портмоне в Украине. Обязательные конструктивные элементы:

- одно-два продольных отделения для банкнот;

- кармашки для карточек на развороте изделия;

- монетница на кнопке или молнии;

- застежка в моделях с откидными отделами и нишами для документов;

- карман с окошком-сеточкой для автомобилистов и бизнесменов (под права, ID-карту, тех.паспорт на машину).

Кошельки для леди и кожаный бумажник для джентльменов

Даже не специалист, сразу поймет, где мужское кожаное портмоне, а где женское портмоне. Поскольку именно внешняя расцветка их отличает. Как правило, купить мужской портмоне можно в черном, коричневом и синем цвете. Большинство дизайнеров экспериментируют с окраской отстрочки, внутренней подкладки или кромки изделий.

Классическое женское портмоне из натуральной кожи не имеет ограничений в цветовой палитре. При подборе важны индивидуальные особенности вкуса и стиля дамы. Хотя в бутиках доминирует красно-алая палитра. В погоне за клиентом, бренды хитрят – на международных выставках полностью выкупают партии кожи в эксклюзивном дизайне и создают уникальные коллекции аксессуаров.

Портмоне из натуральной кожи - идеальный подарок

Именитый бренд или местный украинский?

Такие марки как "Brioni" или "Neri Karra" гарантируют изысканный стиль и высочайшее качество. Местные мастера делают портмоне для документов с душой, выполняют личные пожелания. В любом случае, советуем покупать в фирменном бутике или онлайн-магазине. "Новая почта" сделает доставку за 1 день в города Киев, Харьков, Одесса, Днепр.