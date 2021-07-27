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вторник, 27 июля 2021 14:21

Купальники и белье которые соединили красоту, креативность и комфорт

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  Правильно подобранный купальник может корректировать фигуру
Правильно подобранный купальник может корректировать фигуру

Комфорт каждого человека начинается с белья. Без исподнего нельзя представить сегодняшний наряд. Трусики, бюстгальтеры, комбинации и купальники постоянно совершенствуют и осовременивают.

Одним из передовых украинских производителей дизайнерского нижнего белья и купальников стал бренд Don't Look. Его выбирают ценители комфорта и стильного дизайна.

Этот производитель эксклюзивного белья и купальников возник в 2017-м по инициативе дизайнерок Анастасии Сергачевой и Марии Поляковой. Разработку новых дизайнов и всю остальную работу компании они ведут на основе правила "3К" - красота, креативность, комфорт.

"Мы ценим красоту женского тела, поэтому развиваем наш бренд как искусство - искусство Женщины. В условиях глобальной эмансипации, мы чувствуем за собой ответственность за возможность Женщины всегда оставаться собой. Учитываем необходимость современной женщины не только в красоте и эстетике, но и в необходимости комфорта. И, самое главное, мы - за индивидуальность! Создавая дизайнерское женское нижнее белье и купальники, мы предлагаем клиентам эскиз. Потом они сами помогают нам в создании своего шедевра", - делятся дизайнеры.

Покупатели ценят уникальный дизайн, безупречность посадки, гармоничное и одновременно смелое сочетание цветов, качество материалов продукции бренда. Производитель умело все это сочетает в своем белье.

Во время летнего отдыха к привычным трусикам и бюстгальтерам добавляются купальники и плавки. Они должны быть удобными для купания, спортивных игр и загара на пляже. В то же время, красивыми и подходить к фигуре.

Правильно подобранный купальник может корректировать фигуру. Высокие вырезы на бедрах визуально вытягивают фигуру. Съемные поролоновые чашки-вставки позволяют чувствовать себя уверенно с любыми параметрами.

Купальники Don't Look имеют эксклюзивные принты. Они привлекают внимание и подчеркивают отменный вкус. Есть нестандартные модели бюстгальтеров, которые не оставляют равнодушной ни одну из своих обладательниц. Их ценят за оригинальность и удобство.

Для клиентов действует программа лояльности, которая дает скидки от 5% до 20%. Чтобы воспользоваться ею, следует пройти быструю регистрацию и совершать покупки в интернет-магазине. Дополнительно подписчикам на рассылку дают 10% скидку на первую покупку.

  Правильно подобранный купальник может корректировать фигуру
Правильно подобранный купальник может корректировать фигуру

Интернет-магазин выполняет доставку заказов по Украине Новой почтой. Делают это бесплатно при заказе от 1 тыс. грн. Отправляют заказ в другие страны.

Кроме того, все желающие могут посетить новый фирменный магазин в Харькове на улице Чернышевская, 77. В нем представлены все популярные модели и новинки бренда. В отличие от сайта, здесь можно все тщательно примерить и подобрать идеальный вариант.

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27
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