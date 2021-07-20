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вторник, 20 июля 2021 17:50

Кровельные материалы: какие виды бывают?

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  Мягкая черепица из битума и полимерных добавок не шумит при дожде
Мягкая черепица из битума и полимерных добавок не шумит при дожде

Грамотно обустроенная кровля защищает от воздействия среды, поддерживает комфортный микроклимат в доме на протяжении всего года. Именно эта часть конструкции здания максимально подвержена влиянию негативных внешних факторов – термальных корреляций, атмосферных осадков, механических и ветровых нагрузок. На данный элемент строения возложено множество задач – вентиляция воздуха, изоляция стен, предотвращение теплопотерь, поэтому собственники недвижимости заинтересованы в том, чтобы выбрать качественные кровельные материалы. Наиболее востребованные на рынке варианты настилов рассмотрены в обзоре.

Металлочерепица: решение для ценителей традиционного архитектурного стиля

Фирменная металлочерепица – тандем превосходных эксплуатационных свойств и элегантного внешнего вида. Она обладает следующими преимуществами:

- Экологичность

Основой изготовления является безопасный, экологически чистый материал, которые не выделяет токсинов.

- Многослойная структура

При визуальной схожести с керамической черепицей модули из металла намного прочнее. Они состоят из листовой холоднокатаной оцинкованной стали, которая покрыта тонким слоем полимера.

- Долговечность

Заявленный производителем срок службы варьируется в диапазоне 30-50 лет.

Битумная кровля: практичность и бесспорная эстетика

Мягкая черепица из битума и полимерных добавок не шумит при дожде, имеет небольшой вес, отличается улучшенными показателями теплостойкости. Такой настил можно использовать для кровли любой формы – он действительно универсален. Строгое соблюдение технологий укладки станет гарантией отсутствия протечек, исключит риск деформации и сползания плиток в дальнейшем, снизит расход материала.

Кровельный профнастил: выразительный дизайн, отличные прочностные характеристики

Профлисты для строительства крыши на частных особняках, магазинах, складах и прочих типах недвижимости делают из сортовой стали холодного проката. Для предотвращения коррозийного разрушения со всех сторон на заготовку наносят цинковый слой. Настил укладывают внахлест, соблюдая рекомендации производителя по минимальному углу уклона кровли (максимальный угол, как правило, не ограничен). Помимо простого монтажа, материал имеет и другие достоинства – он отпускается по доступной цене, демонстрирует впечатляющую прочность на изгиб.

Выбор в пользу современного настила обернется для собственников домов несколькими бонусами. Крыша не потребует значительных текущих расходов на обслуживание (покраска, нанесение защитных составов, шлифовка), будет радовать долгие годы красотой и надежностью.

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