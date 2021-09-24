Красивая и комфортная ванная комната — это просто!

Уютный и стильный интерьер ванной является мечтой любой хозяйки. Обустройству этого помещения в наше время уделяется много внимания. И не зря. Если раньше мебель для ванной служила в качестве дополнения к сантехнике, то сегодня производителями создаются изделия, позволяющие организовать пространство рационально, красиво и функционально. Даже в малогабаритных комнатах можно обустроить место для хранения купальных принадлежностей, косметики, средств по уходу за домом, полотенец и прочего. Подобрать нужные модели мебели и узнать, какие нюансы следует учесть помогут несколько советов.

Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает множество вариантов мебели для ванной комнаты

Перед тем, как выбирать мебель, нужно определиться, какие предметы вам нужны и как лучше их расставить: продумать, где будет раковина, какую тумбу под неё можно установить, нужен ли над ней шкаф с зеркалом, сколько места надо для полочек или шкафа.

Необходимо помнить, что следует оставлять расстояние между изделиями и что желательно не ставить их вплотную к стенам. Иначе повышенная влажность, при условии недостаточной вентиляции, может способствовать быстрому их деформированию и повреждению поверхностей. Чтобы интерьер выглядел привлекательно, нужно выбирать предметы мебели в одинаковом стиле.

Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает множество вариантов мебели для ванной комнаты

Наиболее востребованной мебелью для ванной является тумба под раковину. Но не всегда в ней могут уместиться все нужные вещи. На помощь приходит шкаф с зеркалом, который вешают над раковиной. И даже этого в большинстве случаев оказывается мало.

Решить задачу компактного хранения большого количества вещей в этом помещении позволяет пенал в ванную. Он представляет собой высокий, узкий шкаф. Его отделения довольно вместительны. Благодаря этому в нем умещается немалое количество разнообразных аксессуаров для мытья, уходовой косметики, чистящих и моющих средств и т.д.

На сегодня одной из наиболее востребованных моделей пенала для ванной является подвесной. Такое изделие не загромождает пространство, делает помещение визуально просторнее.

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Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает множество вариантов мебели для ванной комнаты