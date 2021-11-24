Корневые гнили - болезни пшеницы

Фузариозная корневая гниль есть везде, где выращивают пшеницу

Каждый, кто занимается земледелием, хочет вырастить высокий урожай без потерь. Чтобы этого достичь, нужно знать не только о технологии выращивания культуры, а и об их болезнях, чтобы предотвратить заболевания.

Одним из наиболее распространенных заболеваний есть корневые гнили пшеницы озимой: обычная, фузариозная, офиоболезная, церкоспорелиозная и ризоктониозная. В Украине чаще всего встречаются фузариозная и обычная корневые гнили.

Обычная (гельминтоспориозная) корневая гниль (темно-бурая пятнистость) распространена в основном в степной и лесостепной зонах. На листьях появляются мелкие темные пятна, которые разрастаются в длину до 1,5 см, в центре они темно-бурые или темно-серые, по краям - бледные. При интенсивном развитии болезни основа стебля чернеет и загнивает до нижнего узла. Заболеванию способствует мягкая зима, сначала сухая, а затем влажная погода, нарушение севооборота, повреждение посевов через низкие температуры. Источником инфекции являются растительные остатки. Инфекция сохраняется в почве более одного года. Болезнь проявляется в нарушении физиолого-биохимических процессов, задержке роста, ослаблении минерального питания, что приведет к снижению их продуктивности, ухудшению качества зерна.

Фузариозная корневая гниль есть везде, где выращивают пшеницу. Возбудитель - несовершенные грибы рода Fusarium Link. По внешних признаках очень похожа на корневую гниль. При интенсивном развитии болезни проростки погибают в почве, не достигнув его поверхности. Большинство возбудителей фузариозной корневой гнили в период вегетации растений вызывают фузариоз колоса. Наиболее корневая система поражается при избыточной влажности почвы или ее резких колебаниях. Основной источник инфекции - почва. Дополнительным источником инфекции является заражение семян.

В полевых условиях обычно, в зависимости от условий, доминирует один тип корневой гнили, хотя возможно развитие и смешанных инфекций. Корневые гнили развиваются в течении вегетации, поэтому их надо контролировать несколько раз: осенью в фазе всходы - кущение, весной после зимовки в фазе кущения, цветения или в начале молочной спелости и во время созревания хлебов.

Как же бороться с болезнями, а еще лучше их предотвратить? Рекомендуется протравливание посевного материала перед посевом. Ведь протравители в осенний период увеличивают способность сопротивляться вторжению патогенов. После возобновления вегетации степень поражения растений обычными корневыми гнилями значительно увеличивается. Растения ослаблены и легко поддаются поражению целым комплексом вредных фитопатогенов, поэтому необходима фитосанитарная диагностика посевов.

Выращивайте семена кукурузы, семена подсолнечника и пшеницы без вредного влияния грибковых инфекций, что снижают качество и количество урожая. Выбрать семена Вы можете в маркете Вашего поля Посивна. Для контроля корневых гнилей используют системные фунгициды и протравители. Справиться с инфекцией могут препараты с действующими веществами: карбендазим (Карбезим), флутриафол (Феникс), тиофанат-метил (Топсин-М) и другие. Используйте их для лечения и профилактики, что позволит сохранить фитосанитарное состояние посевов и получить высокий урожай.