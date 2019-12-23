Кому лучше доверить ремонт квартиры

Перед Новым годом всегда хочется перемен: потеря лишнего веса или ремонт в квартире помогают почувствовать себя совершенно новым человеком. Если же вы хотите освежить или сделать капитальный ремонт в квартире или доме подсказываем вам один из самых выгодных вариантов.

Строительная компания 75c.com.ua осуществляет дизайнерский ремонт квартир в новостройках под ключ

Строительная компания 75c.com.ua осуществляет дизайнерский ремонт квартир в новостройках под ключ. Менеджеры подбирают условия, выгодные для вас. К каждому найдут индивидуальный подход и смогут воплотить вашу мечту в реальность.

"Купил квартиру еще летом. Долго искал людей, которые сделают ремонт качественно и так, как хочу я. Друзья посоветовали сайт 75c.com.ua. Позвонил и договорился о встрече. Рассказал дизайнеру свою идею и через несколько дней начали делать проект моей мечты. После завершения ремонта - квартиру не узнал. Это то, чего я хотел. Компанию смело буду рекомендовать другим", - говорит Иван Сирота из Киева.

Команда профессиональных специалистов с творческим подходом выполняет ремонт в разных стилях. От традиционного классического, современного минимализма до гламура и ретро стилей. Компания 75c.com.ua в первую очередь учитывает вкусы и желания клиента, обсуждает каждую деталь в ремонте и советуется во время процесса.

Строительная компания 75c.com.ua осуществляет дизайнерский ремонт квартир в новостройках под ключ

"Сайт нашел случайно, когда надо было делать ремонт в квартире сестры. Встретился с организатором. Он рассказал принципы работы и я согласился. Сестра волновалась, что могут быть какие-то мошенники. Однако руководитель проекта ежедневно участвовал в процессе реализации всего дизайна от начала до конца. Бригадир осуществлял контроль качества и главное, придерживался сроков выполняемых работы. Рекомендую!", - говорит Андрей Гайдун из Киева.

Команда однозначно работает на совесть. В течение многих лет работы, компания создала свое портфолио. Просматривая его, убеждаешься – ремонт выполняется качественно, профессионально и главное – команда 75c.com.ua вкладывает в него душу.

Компания обеспечит вам ощущение покоя и гармонии в квартире. Специализируется на мягких, естественных цветах, простых и нейтральных формах.

Строительная компания 75c.com.ua осуществляет дизайнерский ремонт квартир в новостройках под ключ

"Купили с мужем квартиру еще в 2017 году. Не могли долгое время сделать ремонт, потому что рабочие не понимали, что именно мы хотим. Кум посоветовал 75c.com.ua. Связались с менеджером и сразу нашли общий язык. Теперь оформили свою квартиру уютно и красиво", - говорит Ирина Карпенко из Киева.

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