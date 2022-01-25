Книга для саморазвития для тех, кто не любит читать, а любит действовать

Вы не очень любите читать, а любите действовать? Есть ли тогда такая книга для саморазвития, которая может подойти и Вам?

Вам вполне может прийтись по душе книга, где совсем немного теории, зато много практических упражнений!

Кто-то скажет: "Какие ещё упражнения?! Бежишь тут как белка в колесе – головы поднять некогда!" В некоторой степени это будет правдой. В жизни всегда находятся срочные дела и вопросы, которые готовы поглотить всё Ваше внимание. У кого-то это будет воспитание детей, у кого-то работа, у кого-то ремонт и т.д. Действительно это всё нужно решать и нужно делать. И в то же время нужно успевать самое главное, о чём мы в этой бесконечной круговерти порой забываем, - нужно успевать жить и получать удовольствие от жизни.

Часто бывает непросто найти время и силы на себя, на реализацию своих целей и воплощение своих мечтаний. Но если их не будете реализовывать Вы, то кто же это сделает за Вас?

Помимо времени и сил для воплощения своих целей в жизнь также нужны ещё и способности. И чем выше и больше цели, тем больше требуется этих самых способностей.

Хочется мечтать масштабно и ставить самые смелые цели. Как же поднять свои способности на нужный для этого уровень, чтобы жизнь не подрезала Вам крылья из-за неудач и жестоких разочарований?

Вот тут может очень пригодиться простая и быстро дающая результаты книга для саморазвития, где немного теоретических основ и много практических упражнений.

Есть ли такая книга?

Да, есть. Её название "Самоанализ". Она и в правду поможет объективно проанализировать и оценить себя по 24 качествам, лучше понять себя, свои поступки и поступки других людей. Но большая часть этой книги посвящена упражнениям для повышения самооценки, уверенности в себе, внимательности, для развития творческих способностей и воображения, для восстановления или улучшения памяти, повышения стрессоустойчивости, наполнения своей жизни позитивом, жизненной энергией и хорошим настроением. Эта книга по праву входит в число самых популярных книг для мотивации и саморазвития. И её можно назвать самой подходящей книгой для саморазвития для активных людей.

Начните заниматься по этой книге – и перед Вами откроется новый мир понимания себя, своих способностей и уверенности в себе и своих силах!