Канал "Украина" готовит премьеру саги о любви "Чужая жизнь"

9 мая телеканал "Украина" покажет премьерную 12-серийную картину "Чужая жизнь" производства компании Star Media. События фильма разворачиваются в течение драматических 16 лет - с 1939 по 1955 год. Это сага о любви четырех героев, которым придется столкнуться с самым страшным испытанием - войной и послевоенными репрессиями.

9 мая телеканал "Украина" покажет 12-серийную картину "Чужая жизнь"

Главные герои картины - сын директора крупного завода Виктор, воспитанник детдома Сергей, скромная продавщица Полина и яркая актриса Любовь. Их судьбы переплелись для того, чтобы проявить лучшие и худшие человеческие черты. Один выжил в концлагере, но вынужден жить под чужим именем. Другой стал героем войны, но вынужден врать своей жене, чтобы ее не потерять. Обеим женщинам приходится скрывать свое прошлое любви, чтобы найти себе место в настоящем.

"Это человеческая сага о любви, о поломанных судьбах героев, о том непростом времени, в котором им довелось жить. За 12 серий герои проживают около 20 лет", - рассказывает о фильме его режиссер Олег Фомин.

Главные роли в картине исполнили актеры Сергей Стрельников, Олеся Фаттахова, Илья Малаков и Екатерина Астахова.

9 мая телеканал "Украина" покажет 12-серийную картину "Чужая жизнь"

"Мой персонаж - мажор того времени. Наглый, самоуверенный. Виктор влюблен и считает, что если есть цель, то нет никаких препятствий. То, что девушка не свободна, его совершенно не сдерживает, - характеризует своего героя актер Сергей Стрельников. - Признаюсь, мне не очень нравится говорить о персонаже, гораздо интереснее, каким зритель его увидит, как оценит его действия. к тому же, я сам до конца не знаю, каким вышел Виктор... Он не простой человек и его действительно было интересно играть".

Также в картине снялись Дмитрий Сарансков, Юрий Шлыков, Светлана Зельбет, Олег Фомин, Анна Васильева, Александра Польгуй, Людмила Загорская, Оксана Жданова и другие популярные артисты. Оператор-постановщик - Андрей Иосифов, художник-постановщик - Лариса Жилко. Съемки проходили в Киеве, Киевской и Черниговской областях и продолжались около полугода.