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вторник, 14 сентября 2021 11:59

Какие канцелярские принадлежности понадобятся школьнику

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Какие канцелярские принадлежности понадобятся школьнику
Перечень необходимых канцелярских принадлежностей зависит от возраста ребенка. Фото: Голос Сокальщини

Идет ребенок в 1-й класс или уже направляется в 11-й, подготовка к школе — процесс, который всегда вызывает волнение. Чтобы не нервничая, максимально быстро и по оптимальной цене приобрести все необходимое, достаточно посетить магазины "АШАН". В частности, перейдя по ссылке https://auchan.ua/ua/kanceljarskie-tovary/, вы найдете канцелярские принадлежности для учеников разных классов. Заказав товары в интернет-магазине auchan.ua, сможете получить их в ближайшем к вам пункте обслуживания клиентов или отделении "Новой Почты".

Главные правила школьного шопинга

Чтобы не растеряться и приобрести именно то, что нужно, запомните несколько несложных правил:

Покупка должна отвечать возрасту ребенка. Речь идет, в частности, о количестве страниц в тетрадях, их стилистическом оформлении, виде ручек и т.д.

Не покупайте канцелярские принадлежности комплектами, поскольку нередко там есть лишние вещи. Хотя, если все имеющиеся в наборе предметы вам нужны, то почему бы и нет.

Согласовывайте покупку с ребенком, его вкусами.

Список нужной канцелярии

Конечно, перечень канцелярских принадлежностей зависит от возраста ребенка. Вы прекрасно понимаете, что, например, старшеклассникам не понадобятся тетради в косую линию. Поэтому корректируйте нижеприведенный перечень в соответствии с потребностями именно вашего ребенка.

Итак, к школе запаситесь:

• тетрадями соответствующего объема. Также понадобятся обложки к ним. Обычно на каждый предмет нужно 2–3 тетради с разным количеством страниц — для занятий в классе и контрольных работ;
• ручками. Первоклассникам следует покупать лишь шариковые. Старшим детям можно приобрести и гелевые или масляные ручки;
• цветными и простыми карандашами;
• точилками (лучше всего с контейнером) и резинками для стирания;
• принадлежностями для хранения канцелярии — пеналом, папками для тетрадей, атласов, контурных карт, альбомов;
• дневником. Также нужно приобрести обложку для него. Дневник нынче как бы и не обязателен, но для самоорганизации ребенка лучше им все-таки пользоваться.

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