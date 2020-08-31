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понедельник, 31 августа 2020 17:00

Как вывести клопов и чем травить тараканов в квартире?

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Наверное, каждый в своей жизни встречался с проблемой наличия тараканов или постельных клопов в квартире!

Сегодня, ответы на вопросы: как вывести клопов и чем травить тараканов пестрят изобилием вариантов средств и методов в интернете. Однако, в большинстве случаев, есть изъян – информация не проверена в натуральных "полевых" условиях!

  Биопротектор - это принципиально новая микрокапсулированная технология истребления насекомых с самой высокой эффективностью
Биопротектор - это принципиально новая микрокапсулированная технология истребления насекомых с самой высокой эффективностью

Определяющим факторов при покупке любого типа товара или услуги является качество и средства против вредителей не исключение! Теория, что все средства одинаково хороши, да и какая разница чем травить насекомых, давно уже не подтверждается на практике. Стало ясно, что паразиты не собираются уступать свое место под солнцем и благополучно переживают обработки любыми формами устарелых инсектицидов.

Поэтому разобраться в этом не легком деле и взглянуть на старою проблему по-новому нам помог дезинфектолог Ващенко Сергей. Имея долгую практику в профилактической дезинсекции службы www.pestro.com.ua, Сергей лично провел испытания множества средств истребления клопов и тараканов на объектах разных категорий в Киеве, Одессе, Виннице и Черновцах.

"Совсем недавно на рынке Украины появились чрезвычайно актуальные спреи от тараканов и клопов под названием Биопротектор, которые хотелось бы протестировать в реальных городских условиях, а не только лабораторных. Серия тестов на эффективность истребления насекомых в квартирах прошла в городах: Харьков, Днепр, Полтава и Луцк. По итогу мероприятий, было обработано 12 квартир, во всех без исключения был положительный результат уничтожения тараканов и клопов", – рассказал Сергей.

  Биопротектор - это принципиально новая микрокапсулированная технология истребления насекомых с самой высокой эффективностью
Биопротектор - это принципиально новая микрокапсулированная технология истребления насекомых с самой высокой эффективностью

Спрей "Биопротектор" как от тараканов, так и от клопов:

• Прост в эксплуатации
• Чрезвычайно низко токсичен для людей и домашних животных
• Не имеет запаха и не оставляет никаких следов
• Достаточно экономичен в употреблении

"Биопротектор - это принципиально новая микрокапсулированная технология истребления насекомых с самой высокой эффективностью из всех бытовых средств, которые мне известны" – резюмировал дезинфектолог.

Обращайтесь в квалифицированный интернет-магазин "Мухобойка" за надежными средствами контроля численности проблемных биологических видов:

г. Киев
просп. Победы 67 оф. 108
тел. (044) 578-22-50
www.muhoboika.com.ua
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