Как вывести клопов и чем травить тараканов в квартире?

Наверное, каждый в своей жизни встречался с проблемой наличия тараканов или постельных клопов в квартире!
Сегодня, ответы на вопросы: как вывести клопов и чем травить тараканов пестрят изобилием вариантов средств и методов в интернете. Однако, в большинстве случаев, есть изъян – информация не проверена в натуральных "полевых" условиях!
Определяющим факторов при покупке любого типа товара или услуги является качество и средства против вредителей не исключение! Теория, что все средства одинаково хороши, да и какая разница чем травить насекомых, давно уже не подтверждается на практике. Стало ясно, что паразиты не собираются уступать свое место под солнцем и благополучно переживают обработки любыми формами устарелых инсектицидов.
Поэтому разобраться в этом не легком деле и взглянуть на старою проблему по-новому нам помог дезинфектолог Ващенко Сергей. Имея долгую практику в профилактической дезинсекции службы www.pestro.com.ua, Сергей лично провел испытания множества средств истребления клопов и тараканов на объектах разных категорий в Киеве, Одессе, Виннице и Черновцах.
"Совсем недавно на рынке Украины появились чрезвычайно актуальные спреи от тараканов и клопов под названием Биопротектор, которые хотелось бы протестировать в реальных городских условиях, а не только лабораторных. Серия тестов на эффективность истребления насекомых в квартирах прошла в городах: Харьков, Днепр, Полтава и Луцк. По итогу мероприятий, было обработано 12 квартир, во всех без исключения был положительный результат уничтожения тараканов и клопов", – рассказал Сергей.
Спрей "Биопротектор" как от тараканов, так и от клопов:
"Биопротектор - это принципиально новая микрокапсулированная технология истребления насекомых с самой высокой эффективностью из всех бытовых средств, которые мне известны" – резюмировал дезинфектолог.
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