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пятница, 12 марта 2021 19:02

Как выбрать проcторую и безопасную клетку для хомяка

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Животные в доме могут стать прекрасным антистрессом и возможностью отвлечься от проблем, поднять настроение. В последнее время одними из самых популярных домашних животных стали хомяки. Они выглядят очень мило, с ними любят играть дети.

Клетка для хомяка прежде всего - это дом, где он проводит почти всю свою жизнь.

Поэтому, чтобы животное чувствовало себя комфортно, нужно обеспечить ему хорошую и просторную клетку. Интернет-магазин "Мурчик" предлагает клетки на любой выбор, вкус, цену и размер.

Надо ли обращать внимание на выше сказанные категории при выборе клеток? Чтобы жизнь животного была комфортной, это просто необходимо. Например, есть клетки с поддоном и съемной верхней частью, которые будут подходить для быстрого животного и создадут ему больше пространства. Можно выбрать двух- или трехэтажные клетки, в которых животному будет где развернуться. Также можно выбрать деревянную клетку, изготовленную из натуральных материалов.

  Специальные тоннели создают для хомяка больше пространства и развивают его активность.
Специальные тоннели создают для хомяка больше пространства и развивают его активность.

Аксессуары - еще одна важная часть в жизни грызуна. Их можно купить сразу с клеткой. Качели или гамаки устанавливают, чтобы он мог расслабиться и порелаксировать. Беговые колеса же наоборот, служат для того, чтобы животное было активним. Качественные поилки разного объема, которые можно размещать внутри и снаружи клетки, обеспечат питьевой водой. Можно выбрать другие аксессуары, в зависимости от хомьячого темперамента.

Хомячку однозначно надо больше жизненного пространства, которое расширяют благодаря соединительным туннелям и специальным домам. Животное точно они заинтересуют и грызун будет проводить много времени в этих лабиринтах, что хорошо развивает его навыки. Должны быть и дополнительные зоны для отдыха, чтобы хомяк чувствовал себя в безопасности. Тогда стоит позаботиться о домике для него.

  Ваше животное точно заинтересует тем, что сможет со своего дома тоннелем пролезть к другому.
Ваше животное точно заинтересует тем, что сможет со своего дома тоннелем пролезть к другому.

Клетки комплектуются прочными и надежными замками и решетками, что делает невозможным их случайное открывание и обеспечивает безопасность хомячку. Модели с подвижным поддоном будут удобными в уборке.

Преимуществом интернет-магазина "Мурчик" является то, что клетку можно приобрести сразу со всеми необходимыми аксессуарами, а не тратить потом время на то, чтобы их докупить. В ней есть уже поилки, колеса для развлечений, домики, а отдельные модели содержат тоннели. Такими клетками является Olimpia, Combi 1, Combi 1 Fun, Combi 2, которые помимо этого могут подключать к другим клеткам. Для подарка прекрасно подойдет деревянная клетка HAMSTERVILLE. Она имеет много уровней и целостное наполнение, удобная в уборке.

  Туннельные лабиринты сделают развлечения грызуна интереснее.
Туннельные лабиринты сделают развлечения грызуна интереснее.

"Мурчик" при покупке товаров предоставит полную консультацию и советы по поводу того, как их выбрать.

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