Как выбрать пилочку для ногтей, какая пилка лучше всего

Современная индустрия красоты предоставляет практически безграничные возможности для качественного и простого ухода за ногтями. Сделать маникюр можно в салоне, воспользовавшись услугами профессионального мастера, или самостоятельно дома, купив все необходимые для процедуры инструменты. Среди них есть как те, которые должны быть в косметичке у каждой девушки, так и те, без которых можно обойтись. К первой категории маникюрных инструментов относятся пилочки для ногтей – аксессуары, которые могут понадобиться в любой момент.

В продаже представлено огромное разнообразие пилок. Они отличаются ценой, формой, типом напыления, материалом. Как выбрать пилку и не ошибиться? Какая из пилочек лучшая? Ответы на эти вопросы очень индивидуальны и зависят от нескольких параметров.

Как выбрать пилочку для ногтей

Для чего нужна пилка? Этот инструмент может служить для разных целей – придания ногтевой пластине красивой формы, полировки, шлифовки. Подбирать пилочку следует с учетом следующей информации:

● какие у вас ногти – нарощенные или "свои";

● какова толщина ногтей – они тонкие и ломкие или прочные;

● какая форма ваших ногтей.

На выбор пилочки влияют три основные характеристики – жесткость (или абразивность, измеряется в грит), материал основы и форма. Зачастую форму пилочки подбирают с учетом формы ногтя и удобства использования. Этот критерий сугубо индивидуальный и жестких требований к нему не предъявляется.

Жесткость пилочки измеряется в грит и чем выше этот показатель, тем "мягче" пилка. Слишком мягкое напыление не подойдет для ухода за нарощенными ноготками, а слишком жесткий инструмент нельзя использовать для подпиливания натуральных ногтей. Если вы носите искусственные ногти – выбирайте пилку жесткостью 80–100 грит. Для ухода за натуральными ноготками подберите пилочку из ассортимента аксессуаров с жесткостью 200–300 грит.

Самые мягкие пилочки с абразивностью 900–1200 грит не помогут смоделировать форму ногтя, но они отлично справятся с другой задачей – полировкой и шлифовкой ногтевых пластин.

Следующий критерий подбора – материал, из которого изготовлена пилочка. Вы можете увидеть в продаже немало решений – пилки из металла, стекла, керамики, на деревянной и картонной основе. Есть даже хрустальные пилочки.

Металлические пилки универсальные, но использовать их для ухода за натуральными ногтями следует с осторожностью. Они могут стать причиной расслоения ногтевой пластины. Керамические пилки помогают запечатать край ногтя и, наоборот, бороться с расслаиванием. Для работы с искусственными ногтями керамические пилки не подойдут.

Стеклянные пилочки удобны и бережно заботятся о ноготках. Их легко дезинфицировать и можно стерилизовать. Единственный недостаток – хрупкость.

Пилочки на пластиковой или картонной основе с песочным напылением мягкие, не травмируют ноготь, стоят недорого. Минус – недолговечность, но есть и многоразовые пилки для ногтей со сменными картриджами, что очень удобно для длительной службы недорого и удобного аксессуара.

Какая пилочка лучше? Для каждой женщины ответ на этот вопрос свой. Одним удобно пользоваться керамикой, другие привыкли к стеклянным аксессуарам, третьи выбирают доступные многоразовые пилки. А какая пилочка лежит в вашей косметичке?