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Как выбрать искусственную елку?

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К правильному выбору искусственной елки, которой вы наслаждаетесь в праздничные дни в течение следующих лет, нужно подходить тщательно. Остановимся на важных условиях, по которым следует выбирать дерево, чтобы оно идеально дополняло рождественскую атмосферу.

 

Основные преимущества приобретения искусственной елки

Как и в случае с живым деревом, вы можете выбрать искусственную елку с разной длиной игл. Это может быть традиционная елка, сосна или ель. Елка также может быть обогащена другими аксессуарами, такими как шишки, которые придают дереву более живой вид. Хвоя искусственного дерева также имеет разную окраску - от традиционной темно-зеленой, снежно-белой до голубой. Искусственные иглы не колючие и не опадают.

Купить искусственную елку от производителя – это инвестиция в елку, которая прослужит несколько лет. Искусственная елка прямая, не падает и не наклоняется. Не нужно беспокоиться об уборке опавших иголок.

Если вы планируете поставить дерево на повышенных участках, то уместно ориентироваться на деревья высотой 50-100 см. Популярным выбором являются деревья, по высоте ближайшие к живым деревьям - 150 или 150-200 см. Есть также большие елки высотой более 200 см.

 

Почему следует выбрать искусственную елку?

Рождество без елки не было бы Рождеством. Живую елку приходится покупать каждый год, а искусственный вариант – это одноразовое вложение. Менять можно только украшения – один год синий, второй – золотой, а третий – соединить имеющиеся цвета. Когда заканчивается рождественский сезон, вы прячете искусственную елку в коробку и вытаскиваете ее через год.

Для изготовления искусственных литых елок с иглами 3D используются высококачественные полиэтиленовые материалы, которые обрабатываются путем литья в формы, создавая таким образом целые части ветвей, действительно напоминающие настоящее дерево.

Искусственные елки имеют разную форму и плотность веток, определяющих ее ширину в пространстве. Для большинства литых елок можно установить ветки в нужное положение и при необходимости настроить их внешний вид.

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