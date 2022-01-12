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четверг, 13 января 2022 09:00

Как выбрать блок питания для светодиодной ленты

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Самым популярным сейчас считают светодиодное освещение. Оно безопасно в отличии от люминесцентного, которое требует бережного обращения из-за паров ртути внутри колбы. В разы экономичнее обычных ламп накаливания, у которых почти вся мощность направлена на генерацию тепла, а не света. Увеличенная стоимость светодиодных источников освещения окупается их повышенной экономичностью и долговечностью. В стандартных светодиодных лампах установлен сетевой драйвер, который преобразует сетевое напряжение до необходимого для LED элементов. А вот при оформлении дизайна со светодиодными лентами, необходимо позаботиться о выборе качественного блока питания. От это будет зависеть продолжительность работы системы освещения. Качественный преобразователь напряжения, помимо стабильного тока, имеет различные системы защиты, например от перегрузки или короткого замыкания.

Как определить, какой нужен блок питания?

При подборе блока питания и преобразователя напряжения необходимо учитывать несколько факторов:

• Месторасположение устройства. В зависимости от среды, где будете монтировать светодиодную ленту, необходимо правильно подобрать и блок питания. Например, если светодиодное освещение устанавливаете в ванной комнате, то в зависимости от степени контактирования с водой, преобразователь напряжения должен иметь маркировку не менее IP65. Но возможен вариант, когда LED лента установлена в помещении с повышенной влажностью, а сам блок питания вынесен за его пределы и не имеет контакта с водой. В таком случае лучше приобрести преобразователь без влагозащиты, например, с установкой на DIN рейке.

• Номинальное напряжение светодиодной ленты. Этот параметр отвечает за то, будет ли работать светодиодная лента и не выйдет ли она из строя. Обычно в магазинах можно встретить LED ленты с номинальным напряжением 5 В, 12 В и 24 В. Если к светодиодному источнику света, работающему на напряжении 12 В, подключить 5 В, то он не будет светиться. А при подключении 24 В однозначно выйдет из строя. Поэтому, при выборе блока питания для LED ленты, обратите внимание, какое у нее номинальное рабочее напряжение и подбирайте соответствующий преобразователь. Бывают блоки питания, у которых несколько выводов, с разными напряжениями. В этом случае внимательно изучите спецификацию блока питания и не перепутайте клеммы подключения, во избежание выхода из строя светодиодной ленты.

 

• Номинальный ток или мощность. Этот параметр влияет на стоимость блока питания. Чем больше номинальной мощности светодиодной ленты, тем дороже будет цена. Если выбрать относительно слабый преобразователь, то он скорее всего выйдет из строя, либо будет сам выключаться из-за повышенной нагрузки. Если приобрести блок питания со слишком избыточной мощностью, то это будет финансово неоправданная покупка. Следует выбирать преобразователь питания исходя из мощности ленты, плюс 10% для запаса. Также необходимо учитывать мощность светодиодной ленты, обычно она указывается за один погонный метр. Например, если в спецификации товара указано 8 Вт на метр, а нам нужно 10 м, получается 8 Вт х 10 м = 80 Вт, добавляем 10% запаса и получаем цифру 88 Вт - это необходимая мощность нашего блока питания.

• Выбор бренда. При покупке блока питания следует обращать внимание на его производителя. При равных характеристиках изделия, лучше отдать предпочтение более известному изготовителю.

Если следовать вышеупомянутым правилам, то выбранный блок питания прослужит долгие годы. А в его выборе надежным спутником является интернет-магазин Svetum. Мы реализуем только качественные товары от проверенных производителей с доставкой по всей Украине.

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Дата
13
января

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