Как влияет кислотность почвы на развитие растений: анализ от специалистов маркета Посивна

Интернет-магазин Посивна рекомендует использовать удобрения для подкормки растений

Кислотность почвы - это один из важных факторов, который влияет на развитие растений и усвоение питательных веществ. Известно, что некоторые растения могут благоприятно развиваться при очень кислых почвах, а некоторые только на слабо кислых или щелочных.

Поэтому важно, чтобы кислотность почвы отвечала конкретно выращиваемой культуре, потому что может нарушаться питание и не будет происходить усвоение питательных элементов. При неблагоприятных погодных условиях, осадках или похолодании у растений начинается азотное голодание, это проявляется в пожелтении тканей растения между жилками. При высокой концентрации кислых почв нарушается усвоение молибдена, фосфора, калия и кальция, что приводит к ухудшению роста и усвоения влаги, эти факторы способствуют снижению урожайности посевных площадей.

Поэтому чтобы раскислить почву, целесообразным будет использование удобрений с питательными веществами, такими как сульфат калия и аммония, аммиачной селитры, карбамида или суперфосфата. Все эти вещества при применении снижают кислотность почвы, а также их целесообразно использовать на все типы культур и не только на кислых почвах. Целесообразным будет добавление извести для улучшения кислотности, вместе с аммиачной селитрой, которая может значительно подкислять почву. Известкование позволит нейтрализовать негативную реакцию азота, фосфора и снизить его токсическое действие на культуру, тем самым привести к потерям бора, поэтому вместе с применением извести целесообразно и полезно будет внесение борных удобрений, которые применяют на такие культуры как соя, подсолнечник и др. Это позволит вернуть потери бора и эффективно повысить урожайность культур.

Для того чтобы улучшить условия кислотности почвы, специалисты интернет-магазина Посивна рекомендуют использовать удобрения для подкормки растений и повышения выращивания сельскохозяйственных культур. Это значительным образом повлияет на успех выращивания семян подсолнечника, семян кукурузы, зернобобовых культур.